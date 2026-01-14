Премьер Грузии говорит, что расстроен из-за заключения своего предшественника

Премьер Грузии Ираклий Кобахидзе, комментируя заключение своего предшественника Ираклия Гарибашвили, заявил, что ему "грустно" из-за этого.

Заявление главы правительства Грузии приводит Sova, сообщает "Европейская правда".

Кобахидзе отказался больше говорить по этому вопросу, поскольку это уже – "дело правосудия".

"Единственное, что я могу сказать – это то, что для меня как для человека это очень печально. Я не могу комментировать этот вопрос больше... Это все дело правосудия. Для нас печально то, что произошло", – отметил он.

Сообщалось, что Гарибашвили заключил с прокуратурой соглашение о признании вины, по которому его приговорили к пяти годам тюремного заключения.

Гарибашвили занимал должность премьер-министра с 2021 по 2024 год и ранее, с 2013 по 2015 год, был близким союзником миллиардера Бидзины Иванишвили, которого многие считают фактическим правителем Грузии.

Гарибашвили предъявили обвинение по легализации преступных доходов в особо крупном размере, которое грозило ему лишением свободы на срок до 12 лет.

Утверждалось, что в результате обыска 17 октября 2025 года в квартире Гарибашвили было обнаружено и изъято 6,5 миллиона долларов США.

