В Грузії експрем'єра та екссоюзника Іванішвілі звинуватили в отриманні незаконних доходів

Колишньому прем'єр-міністру Грузії та нині опозиціонеру Іраклію Гарібашвілі у п'ятницю висунули звинувачення в отриманні незаконних доходів в особливо великому розмірі.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє видання SOVA.

Гарібашвілі обіймав посаду прем'єр-міністра з 2021 по 2024 рік і раніше, з 2013 по 2015 рік, був близьким союзником мільярдера Бідзіни Іванішвілі, якого багато хто вважає фактичним правителем Грузії.

За словами генерального прокурора Георгія Гваракідзе, Гарібашвілі вказував у своїй декларації неправдиві дані, нібито щорічно одержуючи велику суму грошей у подарунок від члена родини.

"Перебуваючи на держслужбі, Гарібашвілі таємно та під прикриттям активно займався бізнесом та отримував незаконні доходи в особливо великому розмірі. Щоб легалізувати ці доходи, він вказував у деклараціях про доходи неправдиві відомості, ніби щороку отримував великі грошові подарунки від члена сім'ї. Таким чином він намагався узаконити частину незаконних доходів", – заявив генпрокурор.

Стверджується, що у результаті обшуку 17 жовтня 2025 року у квартирі Гарібашвілі було виявлено та вилучено 6,5 мільйона доларів США.

Гарібашвілі висунули звинувачення за статтею 194 Кримінального кодексу Грузії, що передбачає легалізацію злочинних доходів, пов'язану з отриманням доходу в особливо великому розмірі.

Прокуратура вимагає для Гарібашвілі заставу у розмірі одного мільйона ларі, з цим клопотанням звинувачення вже звернулося до суду.

Гарібашвілі загрожує позбавлення волі на строк до 12 років.

У Грузії нині тривають репресії проти прозахідних опонентів Іванішвілі, які вже понад рік влаштовують вуличні протести та звинувачують його партію "Грузинська мрія" у проросійських та авторитарних тенденціях.

Звинувачення проти Гарібашвілі є першим випадком судового переслідування ключового члена керівної еліти країни. Гарібашвілі майже всю свою кар'єру пропрацював у компаніях Іванішвілі, перш ніж увійти в політику з партією "Грузинська мрія".

Нагадаємо, нещодавно в Грузії ще більше обмежили право громадян на протест.

Після цього 22 жовтня у Тбілісі правоохоронці затримували протестувальників, що зібрались біля парламенту на проспекті Руставелі.