Єврокомісія оприлюднила план з надання Україні 90 млрд євро у 2026-27: дві третини підуть на ЗСУ

Європейська комісія у середу, 14 січня, ухвалила пакет законодавчих пропозицій, які дозволять надати Україні кредит на 90 млрд євро від Євросоюзу на забезпечення її фінансових та військових потреб у 2026 та 2027 роках.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, повідомила президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн.

Фон дер Ляєн презентувала плани Єврокомісії з надання Україні 90 млрд євро допомоги у наступні два роки.

"Ми всі прагнемо миру для України, а для цього Україна має бути в позиції сили. Саме тому восени ми дійшли згоди, що забезпечимо покриття фінансових потреб України – як військових, так і бюджетних – на 2026 та 2027 роки. Відповідно, у грудні Європейська рада погодилася підтримати Україну стабільним та передбачуваним фінансуванням. І сьогодні вранці у Комісії ми ухвалили законодавчу пропозицію на виконання цієї домовленості. Ми надамо Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026 та 2027 роки", – повідомила фон дер Ляєн.

Вона нагадала, що надання коштів здійснюватиметься "в межах посиленої співпраці (enhanced cooperation), тобто за участі 24 із 27 держав-членів".

"Ця пропозиція передбачає розподіл 90 млрд євро на дві частини. Одна третина, тобто 30 млрд євро, піде на бюджетну підтримку. Дві третини від 90 млрд – на військову підтримку, що становить 60 млрд євро", – розповіла президентка Єврокомісії.

Законодавчий пакет, презентований 14 січня, складається з:

Нової пропозиції щодо створення позики на підтримку України (на підставі ст. 212 ДФЄС) у розмірі 90 млрд євро. Нової пропозиції щодо внесення змін до Регламенту про Ukraine Facility (на підставі ст. 212 ДФЄС) як одного з інструментів реалізації бюджетної допомоги Україні. Нової пропозиції щодо внесення змін до Регламенту про Багаторічну фінансову рамку (на підставі ст. 312 ДФЄС), щоб дозволити покриття позики Україні за рахунок "бюджетного запасу" (headroom) бюджету ЄС.

Нагадаємо, 18-19 грудня Європейська рада прийняла рішення надати Україні позику в розмірі 90 млрд євро на 2026-2027 роки з запозичень ЄС на ринках капіталу, забезпечених резервами бюджету ЄС на основі механізму посиленої співпраці з Україною.

Угорщина, Словаччина та Чехія не заветували цю схему, але відмовилися брати в ній участь.

22 грудня Єврокомісія ухвалила пропозицію щодо рішення Ради ЄС, яке дозволяє посилену співпрацю з Україною – перший крок до отримання кредитних коштів. Наразі, після згоди послів ЄС у Брюсселі, проєкт рішення Ради ЄС "Про надання дозволу на розширене співробітництво щодо заснування позики для України" направлений на затвердження до Європейського парламенту, яке може відбутися вже наступного тижня.

Очікується, що перший платіж Україні у рамках позики буде здійснений не пізніше другого кварталу 2026 року.