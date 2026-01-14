Еврокомиссия представила план по 90 млрд евро для Украины в 2026-27: две трети пойдут на ВСУ

Европейская комиссия в среду, 14 января, приняла пакет законодательных предложений, которые позволят предоставить Украине кредит на 90 млрд евро от Евросоюза на обеспечение ее финансовых и военных потребностей в 2026 и 2027 годах.

Об этом, как передает корреспондент "Европейской правды" из Брюсселя, сообщила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.

Фон дер Ляйен представила планы Еврокомиссии по предоставлению Украине 90 млрд евро помощи в следующие два года.

"Мы все хотим мира для Украины, а для этого Украина должна быть в позиции силы. Именно поэтому осенью мы пришли к согласию, что обеспечим покрытие финансовых потребностей Украины – как военных, так и бюджетных – на 2026 и 2027 годы. Соответственно, в декабре Европейский совет согласился поддержать Украину стабильным и предсказуемым финансированием. И сегодня утром в Комиссии мы приняли законодательное предложение во исполнение этой договоренности. Мы предоставим Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026 и 2027 годы", – сообщила фон дер Ляйен.

Она напомнила, что предоставление средств будет осуществляться "в рамках усиленного сотрудничества (enhanced cooperation), то есть при участии 24 из 27 государств-членов".

"Это предложение предусматривает распределение 90 млрд евро на две части. Одна треть, то есть 30 млрд евро, пойдет на бюджетную поддержку. Две трети от 90 млрд – на военную поддержку, что составляет 60 млрд евро", – рассказала президент Еврокомиссии.

Законодательный пакет, представленный 14 января, состоит из:

Нового предложения по созданию займа в поддержку Украины (на основании ст. 212 ДФЕС) в размере 90 млрд евро. Нового предложения о внесении изменений в Регламент об Ukraine Facility (на основании ст. 212 ДФЕС) как одного из инструментов реализации бюджетной помощи Украине. Нового предложения о внесении изменений в Регламент о Многолетней финансовой рамке (на основании ст. 312 ДФЕС), чтобы позволить покрытие займа Украине за счет "бюджетного запаса" (headroom) бюджета ЕС.

Напомним, 18-19 декабря Европейский совет принял решение предоставить Украине заем в размере 90 млрд евро на 2026-2027 годы из заимствований ЕС на рынках капитала, обеспеченных резервами бюджета ЕС на основе механизма усиленного сотрудничества с Украиной.

Венгрия, Словакия и Чехия не ветировали эту схему, но отказались принимать в ней участие.

22 декабря Еврокомиссия приняла предложение по решению Совета ЕС, которое позволяет усиленное сотрудничество с Украиной – первый шаг к получению кредитных средств. Сейчас, после согласия послов ЕС в Брюсселе, проект решения Совета ЕС "О предоставлении разрешения на расширенное сотрудничество по учреждению займа для Украины" направлен на утверждение в Европейский парламент, которое может состояться уже на следующей неделе.

Ожидается, что первый платеж Украине в рамках займа будет осуществлен не позднее второго квартала 2026 года.