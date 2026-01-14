Президент Польщі переконаний, що Путіна може зупинити лише Трамп

Президент Польщі Кароль Навроцький переконаний, що очільник Білого дому Дональд Трамп наразі є єдиним світовим лідером, здатним зупинити господаря Кремля Владіміра Путіна.

Як повідомляє "Європейська правда", про це Навроцький заявив в інтерв’ю BBC.

Як зазначив польський президент, Путіну не можна довіряти, але Європа повинна зробити все можливе, щоб підтримати Трампа в його зусиллях із закінчення війни в Україні.

За його словами, з огляду на те, що Росія загрожує Польщі, а також Центральній і Східній Європі, президент США є єдиною людиною, яка може "вирішити цю проблему", а також покласти край війні в Україні.

"Росія все ще є загрозою для Європи. А Дональд Трамп на сьогодні є єдиним лідером, який може вирішити цю проблему, і ми маємо підтримати його в цьому процесі", – вважає він.

Навроцький також додав, що в Польщі не знають іншої Росії, крім як "агресивної".

"Вона завжди становить загрозу для Польщі, для Європи і для Центральної Європи. В історії ми знаємо тільки Росію, яка є загрозою. Навіть сьогодні, в XXI столітті, після агресії Росії проти України", – сказав він.

Раніше генеральний секретар НАТО Марк Рютте висловлював переконання, що лише Трамп зможе змусити Путіна припинити війну проти України.

Крім того, ЗМІ писали, що Трамп все більше розчаровується у Путіні і вважає його більшою перешкодою для миру в Україні, ніж Володимира Зеленського.