ЗМІ: Трамп вважає Путіна перешкодою до миру та втомився від його ігор

Президент США Дональд Трамп все більше розчаровується у Владімірі Путіні і вважає його більшою перешкодою для миру в Україні, ніж Володимира Зеленського.

Про це повідомило британське видання The Telegraph з посиланням на джерела, пише "Європейська правда".

Співрозмовники видання заявили, що рішення президента США про захоплення нафтового танкера під російським прапором і підтримку нового законопроєкту про санкції були сигналом Путіну, що у нього закінчується час для припинення війни.

Джерело, близьке до найближчого оточення президента США, зазначило: "Він працює за принципом батога і пряника. І я думаю, що у нього закінчилися пряники".

Інший співрозмовник повідомив, що Трамп вважає стратегію росіян "два кроки вперед, один крок назад" у переговорах дедалі більш "втомливою".

Раніше Трамп тепло відгукувався про Путіна і заявляв, що виною у війні є Україна. Однак, за словами кількох нинішніх і колишніх посадовців у Вашингтоні, позиція адміністрації Трампа дедалі більше зближується з європейською думкою, що Путін грає в гру, яка не має кінця.

За день до зустрічі Зеленського з Трампом у Мар-а-Лаго наприкінці минулого року Росія запустила балістичні ракети і дрони по Києву. Британський посадовець заявив, що в результаті адміністрація Трампа стала ближчою до європейського погляду на конфлікт, ніж будь-коли раніше. Він сказав: "Постійна жорстокість, підступна поведінка і ігри Путіна не залишаються непоміченими адміністрацією".

Під час недавньої пресконференції в Мар-а-Лаго Трамп висловив своє особисте роздратування Путіним. Він сказав: "Я не в захваті від Путіна, він вбиває занадто багато людей".

У середу американські спецпризначенці ризикнули вступити в конфронтацію з Москвою, коли піднялися на борт зареєстрованого в Росії танкера, який потрапив під санкції.

Кілька годин по тому Білий дім підтвердив, що Трамп дав "зелене світло" законопроєкту про санкції під час зустрічі з Ліндсі Гремом, одним з найвідоміших "яструбів" щодо Росії в Сенаті.