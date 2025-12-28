Генсек НАТО: лише Трамп може змусити Путіна піти на мир

Генеральний секретар НАТО Марк Рютте переконаний, що лише президент США Дональд Трамп зможе змусити президента Росії Володимира Путіна припинити війну проти України.

Заяву очільника Північноатлантичного альянсу наводить DW, повідомляє "Європейська правда".

За словами Рютте, Трамп "повністю зосереджений на тому, щоб завершити цю війну".

"Він (Трамп. – Ред.) хоче завершити війну РФ проти України. Він – єдиний, хто зміг змусити Путіна сісти за стіл переговорів, і єдиний, хто зможе зрештою змусити його укласти мир", – сказав генсек НАТО в інтерв’ю Bild.

Водночас він зазначив, що для укладення миру потрібно піти на компроміси: "Так завжди буває в мирних договорах".

Втім, Рютте не конкретизував, хто саме має піти на такі поступки.

Він не поділяє побоювання, що США за Трампа можуть припинити підтримку України, яка вже четвертий рік захищається від російської збройної агресії.

Крім того, Рютте висловив упевненість в тому, що за Трампа США збережуть прихильність до НАТО, так що європейцям у разі нападу Росії не доведеться протистояти Росії поодинці.

Як відомо, у неділю Трамп зустрінеться з президентом України Володимиром Зеленським у своїй резиденції Мар-а-Лаго.

Перед зустріччю з українським президентом Трамп поговорив з господарем Кремля Владіміром Путіним.

Водночас Зеленський розповів про 5 тематичних блоків, які хоче обговорити на очікуваній зустрічі з Трампом.