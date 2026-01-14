Президент Польши убежден, что Путина может остановить только Трамп
Президент Польши Кароль Навроцкий убежден, что глава Белого дома Дональд Трамп сейчас является единственным мировым лидером, способным остановить хозяина Кремля Владимира Путина.
Как сообщает "Европейская правда", об этом Навроцкий заявил в интервью BBC.
Как отметил польский президент, Путину нельзя доверять, но Европа должна сделать все возможное, чтобы поддержать Трампа в его усилиях по окончанию войны в Украине.
По его словам, учитывая то, что Россия угрожает Польше, а также Центральной и Восточной Европе, президент США является единственным человеком, который может "решить эту проблему", а также положить конец войне в Украине.
"Россия все еще является угрозой для Европы. А Дональд Трамп на сегодня является единственным лидером, который может решить эту проблему, и мы должны поддержать его в этом процессе", – считает он.
Навроцкий также добавил, что в Польше не знают другой России, кроме "агрессивной".
"Она всегда представляет угрозу для Польши, для Европы и для Центральной Европы. В истории мы знаем только Россию, которая является угрозой. Даже сегодня, в XXI веке, после агрессии России против Украины", – сказал он.
Ранее генеральный секретарь НАТО Марк Рютте выражал убеждение, что только Трамп сможет заставить Путина прекратить войну против Украины.
Кроме того, СМИ писали, что Трамп все больше разочаровывается в Путине и считает его большим препятствием для мира в Украине, чем Владимира Зеленского.