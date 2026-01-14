Чому президентка Молдови заявила про об’єднання з Румунією і чи можливо це

У понеділок у Молдові стався невеликий політичний землетрус. Його викликало інтерв'ю Маї Санду популярному британському ютюб-подкасту "The Rest Is Politics". У розмові з журналістами президентка Республіки Молдова несподівано відверто висловилася за приєднання своєї держави до Румунії, заявила, що у разі проведення референдуму сама проголосувала б "за", та пояснила свою позицію.

На перший погляд, якщо не брати до уваги її контекст, ця заява Санду може видатися дивною та некоректною. Вона є президенткою незалежної держави. Інші держави та нації докладають великих зусиль для того, щоби здобути та зберегти свою незалежність, натомість Санду публічно заявляє про своє бажання позбутися незалежності Молдови.

Утім, якщо врахувати історію Молдови – підстав для подиву стає менше.

Насправді у Молдові ідея об'єднання з Румунією є цілком законним політичним рухом. На кожних виборах є партії, які публічно декларують підтримку "унірі" – тобто створення єдиної держави. З цією ідеєю не всі погоджуються, але ніхто не заперечує її легальності – попри те, що на практиці вона означала б завершення періоду молдовської державності.

Для прихильників "унірі" це – не ліквідація незалежності, а повернення до власної держави і відтворення історично справедливості. І таких людей у Молдові чимало. А особливо багато їх було у часи розпаду СРСР.

Саме про це Мая Санду розповіла британським журналістам.

"Наприкінці 80-х років, коли (радянський) режим вже був не такий сильний, у Молдові виник національний рух, який привів нас до незалежності. І, звичайно, точилися дискусії про возз'єднання з Румунією", – пояснила вона.

Чому ж Санду зважилася на таку заяву?

По-перше, вона перебуває на посаді вдруге і за конституцією більше не може бути обраною президенткою Молдови. Тож попереду – кілька років, коли у лідера держави є найкраща можливість попрацювати над своїм legacy, місцем у підручниках історії.

Існує імовірність, що ця історична роль у її баченні має включати можливість "унірі" (про це – далі у статті).

А по-друге, політична картина Молдови (та й у Румунії також) за останні рік-півтора різко змінилася. І хоча на посаду президента Санду вже не обиратиметься – вона напевно планує лишитися у політиці. А її партія – і поготів.

На тлі зростання у Румунії популістичних ультраправих партій (часто з російським шлейфом або фінансуванням) подібні процеси перейшли й до Молдови. З новими ультраправими у Молдові, які є уніоністами, треба конкурувати, а це не зробиш мовчки.

Але переважної підтримки об'єднання з Румунією серед молдован немає і досі. І Мая Санду в інтерв'ю британцям це визнала. І сказавши, що сама вона підтримала би "унірю" – відразу зауважила, що у масштабах всієї країни цієї перспективи немає.

Якщо у владі Молдови є усвідомлення описаних проблем, то навіщо говорити про "унірю", якої не станеться?

Відповідь проста, і Мая Санду у тому ж інтерв'ю підвела до неї впритул.

Пояснюючи глядачам, що зараз вона не бачить шансів на успішний референдум – президентка також додала, що є варіант інтеграції, який має підтримку. І саме на нього вона орієнтується – приєднання до ЄС.

"Більшість людей підтримують інтеграцію в ЄС, і саме цього ми прагнемо, тому що це більш реалістична мета, і це теж допоможе нам вижити як демократії", – пояснила вона.

Але якщо Угорщина блокуватиме молдовський шлях до ЄС, то є план Б, попереджає Санду – євроінтеграція за "німецьким сценарієм". До ЄС і до НАТО одночасно, через приєднання до Румунії.

