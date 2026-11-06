ЄС може виплатити Україні ще 20 млрд євро до кінця року: "все залежить від реформ"

Європейська комісія прагне до кінця 2026 року переказати Україні всю суму з досі невиплачених понад 20 млрд євро з цьогорічної частини кредиту ЄС на 90 млрд, однак виплата решти коштів залежатиме від виконання Україною необхідних реформ.

Про це заявив речник Єврокомісії Балаж Уйварі у п'ятницю, 6 листопада, відповідаючи на запитання кореспондентки "Європейської правди" у Брюсселі.

Після перерахування Україні 5 листопада 4,36 млрд євро на бюджетну підтримку та оборонні потреби, ЄС має ще приблизно 20 млрд, доступних для виплати цього року.

"Важливо продовжувати реформи, щоб ми могли розблокувати решту фінансування, і це залишається нашою метою. Ми хочемо досягти 45 млрд євро до кінця цього року в межах кредиту", – заявив Уйварі.

На уточнювальне запитання кореспондентки "Європейської правди", чи впевнена Єврокомісія, що зможе виплатити всі €20 млрд до кінця року, речник не дав однозначного підтвердження.

"Ми впевнені у нашій рішучості досягти поставленої мети, яка становить 45 млрд. Звичайно, дуже багато залежить від реформ. Ми говоримо про це вже давно", – наголосив він.

Водночас Уйварі позитивно оцінив сучасні темпи реформ в Україні.

"Зараз є позитивна динаміка і хороший прогрес. Порядок денний реформ явно просувається вперед, і важливо підтримувати цей темп", – зазначив речник Єврокомісії.

Він також повідомив, що минулого тижня Єврокомісія ухвалила фінансову стратегію підтримки України на 2027 рік, яка тепер перебуває на розгляді Ради ЄС.

"Відповідно до неї, ми можемо розраховувати приблизно на 32 млрд євро на оборону, а решта піде на бюджетну підтримку. Саме таким буде підхід наступного року", – пояснив Балаж Уйварі.

Нагадаємо, 5 листопада Єврокомісія оголосила про перерахування Україні 4,36 млрд євро у межах програми Ukraine Support Loan.

ЄС також готує Україні біля 8 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility.

Нагадаємо, 2 жовтня Європейська комісія виділила Україні черговий транш на суму 2,9 млрд євро в рамках механізму Ukraine Facility. "ЄвроПравда" детально описувала, які реформи виконала Україна для отримання цього траншу.