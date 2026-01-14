Почему президент Молдовы заявила об объединении с Румынией и возможно ли это

В понедельник в Молдове произошло небольшое политическое землетрясение. Его вызвало интервью Майи Санду популярному британскому ютуб-подкасту "The Rest Is Politics". В беседе с журналистами президент Республики Молдова неожиданно откровенно высказалась за присоединение своего государства к Румынии, заявила, что в случае проведения референдума сама проголосовала бы "за", и объяснила свою позицию.

О том, берет ли Молдова курс на такое объединение при президентстве Санду, поддерживают ли общества обеих стран такую возможность и реально ли достичь этого на практике

На первый взгляд, если не принимать во внимание ее контекст, это заявление Санду может показаться странным и некорректным. Она является президентом независимого государства. Другие государства и нации прилагают большие усилия для того, чтобы обрести и сохранить свою независимость, а Санду публично заявляет о своем желании избавиться от независимости Молдовы.

Впрочем, если учесть историю Молдовы – поводов для удивления становится меньше.

На самом деле в Молдове идея объединения с Румынией является вполне законным политическим движением. На каждых выборах есть партии, которые публично декларируют поддержку "унири" – то есть создания единого государства. С этой идеей не все согласны, но никто не отрицает ее легальности – несмотря на то, что на практике она означала бы завершение периода молдавской государственности.

Для сторонников "унири" это – не ликвидация независимости, а возвращение к собственному государству и воссоздание исторической справедливости. И таких людей в Молдове немало. А особенно много их было во времена распада СССР.

Именно об этом Мая Санду рассказала британским журналистам.

"В конце 80-х годов, когда (советский) режим уже был не так силен, в Молдове возникло национальное движение, которое привело нас к независимости. И, конечно, велись дискуссии о воссоединении с Румынией", – пояснила она.

Почему же Санду решилась на такое заявление?

Во-первых, она находится на посту во второй раз и по конституции больше не может быть избрана президентом Молдовы. Поэтому впереди – несколько лет, когда у лидера государства есть лучшая возможность поработать над своим legacy, местом в учебниках истории.

Существует вероятность, что эта историческая роль в ее видении должна включать возможность "униры" (об этом – далее в статье).

Во-вторых, политическая картина Молдовы (да и Румынии тоже) за последний год-полтора резко изменилась. И хотя на пост президента Санду уже не будет избираться – она наверняка планирует остаться в политике. А ее партия – тем более.

На фоне роста в Румынии популистских ультраправых партий (часто с российским шлейфом или финансированием) подобные процессы перешли и в Молдову. С новыми ультраправыми в Молдове, которые являются унионистами, нужно конкурировать, а это не сделаешь молча.

Но подавляющей поддержки объединения с Румынией среди молдаван до сих пор нет. И Мая Санду в интервью британцам это признала. И сказав, что сама она поддержала бы "унирю", сразу заметила, что в масштабах всей страны этой перспективы нет.

Если у власти Молдовы есть осознание описанных проблем, то зачем говорить о "унирю", которой не будет?

Ответ прост, и Мая Санду в том же интервью подвела к нему вплотную.

Объясняя зрителям, что сейчас она не видит шансов на успешный референдум, президент также добавила, что есть вариант интеграции, который имеет поддержку. И именно на него она ориентируется – присоединение к ЕС.

"Большинство людей поддерживают интеграцию в ЕС, и именно этого мы стремимся, потому что это более реалистичная цель, и это тоже поможет нам выжить как демократии", – пояснила она.

Но если Венгрия будет блокировать молдавский путь в ЕС, то есть план Б, предупреждает Санду – евроинтеграция по "немецкому сценарию". В ЕС и в НАТО одновременно, через присоединение к Румынии.

