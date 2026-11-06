У Фінляндії пожежа знищила п'яту частину запасів насіннєвої картоплі 

У результаті пожежі у фінському регіоні Тюрнава було знищено трохи більше чотирьох мільйонів кілограмів насіннєвої картоплі – майже п’ята частина запасів країни.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Yle.

Пожежа в Тюрнава (Північна Остроботня) знищила до п’ятої частини врожаю насіннєвої картоплі Фінляндії, за оцінками Ганни Кортемаа, директорка Департаменту рослинництва Фінського агентства з харчових продуктів.

У ніч на п’ятницю в Тюрнава згорів комплекс складських приміщень площею приблизно 4 000 квадратних метрів. У чотирьох приміщеннях зберігалося трохи більше чотирьох мільйонів кілограмів картоплі, більша частина якої, за повідомленнями, становила насіннєву картоплю.

фото Yle

Збитки виявилися настільки значними, що в п’ятницю відбулося засідання Міністерства сільського та лісового господарства, присвячене обговоренню ситуації з насіннєвою картоплею, зазначає Кортемаа. За її словами, на початку засідання обговорювалося, що можна зробити для забезпечення виробництва насіннєвої картоплі в найближчі роки.

Значна частина фінського врожаю насіннєвої картоплі залишається на внутрішньому ринку, але чимала її кількість також експортується. Кортемаа вважає, що пожежа вплине на обидва ринки.

За словами Паули Ілоли, генеральної директорки Центру насіннєвої картоплі, підприємцям, що займаються вирощуванням картоплі, пропонується вся можлива допомога. Вона зазначає, що спільно вони намагаються забезпечити, щоб обсяги виробництва не знизилися суттєво в найближчі роки.

Тюрнава та сусідній з нею муніципалітет Лімінка в Північній Остроботні виробляють приблизно 70–75 відсотків усієї фінської насіннєвої картоплі. За даними Фінського інституту природних ресурсів, щорічний обсяг виробництва становить майже 20 мільйонів кілограмів.

Тюрнава та Лімінка належать до так званої зони High Grade. Це означає, що це спеціальна зона виробництва високоякісної насіннєвої картоплі.

За словами Каті Пох'янмаа, представниці асоціації "Група співпраці картопляної галузі", у Європі є лише три інші подібні райони. Вони розташовані в Німеччині, Ірландії та на Азорських островах.

"Картопля з району високої якості відрізняється високою якістю та відсутністю хвороб", – пояснила вона.

Вона вважає, що значення високоякісної насіннєвої картоплі в майбутньому стане ще більшим, оскільки через поширення шкідників рослин у світі існує глобальний попит на чисту насіннєву картоплю.

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