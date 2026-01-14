Макрон попередив про "ланцюгову реакцію" у разі захоплення Гренландії 

Президент Франції Емманюель Макрон попередив про "безпрецедентні ланцюгові реакції" у разі анексії Гренландії Сполученими Штатами.

Про це, як пише "Європейська правда", він сказав у виступі на Раді міністрів, повідомляє Le Monde.

Президент Франції заявив, що не недооцінює заяви посадовців США щодо Гренландії. А посягання на суверенітет європейської країни, за словами Макрона, матиме негативні побічні наслідки.

"Якщо це зачепить суверенітет європейської країни та країни-союзниці, то ланцюгові реакції будуть безпрецедентними", – заявив Макрон, чиї слова цитує речниця уряду Мод Брежон.

"Франція стежить за ситуацією з надзвичайною увагою та діятиме у повній солідарності з Данією та її суверенітетом ", – додав він.

14 січня Дональд Трамп заявив, що НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією та закликав Альянс посприяти цьому.

Нагадаємо, уряд Гренландії заявив, що посилить зусилля для забезпечення оборони арктичної території під егідою НАТО,

Раніше президент США Дональд Трамп допускав, що США "можливо, доведеться вибрати" між реалізацією амбіцій щодо захоплення Гренландії та збереженням НАТО.

Радимо також ознайомитися з матеріалом "ЄвроПравди": Півкуля Дональда Трампа. Як США готують новий поділ світу та якими будуть наслідки.