Трамп: НАТО стане сильнішим, якщо США керуватимуть Гренландією
Президент США Дональд Трамп заявив, що НАТО стане ефективнішим, якщо Сполучені Штати отримають контроль над Гренландією.
Про це, як пише "Європейська правда", він написав у своїй соціальній мережі Truth Social.
Трамп заявив, що Гренландія необхідна США для "національної безпеки", а НАТО має допомогти Вашингтону встановити контроль над островом.
"Це життєво важливо для "Золотого купола", який ми будуємо. НАТО має прокласти нам шлях до отримання (Гренландії – ред.). Якщо ми цього не зробимо, це зроблять Росія або Китай, а цього не можна допустити", – написав президент США.
Водночас Трамп заявив, що без США НАТО не буде ефективною силою стримування.
"У військовому плані, без величезної сили Сполучених Штатів, яку я створив під час свого першого терміну і зараз виводжу на новий і ще вищий рівень, НАТО не буде ефективною силою або засобом стримування – навіть близько! Вони це знають, і я теж. НАТО стане набагато потужнішим і ефективнішим, якщо Гренландія буде в руках Сполучених Штатів", – написав Трамп, додавши, що будь-що інше, окрім контролю США над островом, "буде неприйнятним".
Нагадаємо, у неділю Трамп заявив, що США "так чи інакше" отримають данську територію.
Це спонукало прем'єр-міністра Гренландії Єнса-Фредеріка Нільсена заявити у вівторок, що арктична територія воліє залишитися частиною Данії.
У відповідь на слова Нільсена Трамп сказав, що "це їхня проблема" і він з Нільсеном не згоден.
Водночас конгресмен-республіканець Ренді Файн представив у Палаті представників США законопроєкт про анексію Гренландії та надання їй статусу штату.
А сенатори США подали законопроєкт, який забороняє американським військовим окупувати або анексувати території країн НАТО, включаючи Гренландію.