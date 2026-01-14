Макрон предупредил о "цепной реакции" в случае захвата Гренландии

Президент Франции Эмманюэль Макрон предупредил о "беспрецедентных цепных реакциях" в случае аннексии Гренландии Соединенными Штатами.

Об этом, как пишет "Европейская правда", он сказал в выступлении на Совете министров, сообщает Le Monde.

Президент Франции заявил, что не недооценивает заявления должностных лиц США по поводу Гренландии. А посягательство на суверенитет европейской страны, по словам Макрона, будет иметь негативные побочные последствия.

"Если это затронет суверенитет европейской страны и страны-союзницы, то цепные реакции будут беспрецедентными", – заявил Макрон, чьи слова цитирует пресс-секретарь правительства Мод Брежон.

"Франция следит за ситуацией с чрезвычайным вниманием и будет действовать в полной солидарности с Данией и ее суверенитетом", – добавил он.

14 января Дональд Трамп заявил, что НАТО станет сильнее, если США будут управлять Гренландией, и призвал Альянс способствовать этому.

Напомним, правительство Гренландии заявило, что усилит усилия для обеспечения обороны арктической территории под эгидой НАТО.

Ранее президент США Дональд Трамп допускал, что США "возможно, придется выбирать" между реализацией амбиций по захвату Гренландии и сохранением НАТО.

