Укр Рус Eng

Опитування: рейтинг блоку Мерца зрівнявся з ультраправою "Альтернативою для Німеччини"

Новини — Середа, 14 січня 2026, 15:03 — Ольга Ковальчук

Рейтинги схвалення керівного блоку ХДС/ХСС у Німеччині сягнули найнижчого рівня за чотири роки, впавши до 25%.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування YouGov, оприлюднені виданням Die Welt

Згідно з результатами опитування, якби федеральні вибори відбулися цієї неділі, лише 25% опитаних проголосували б за блок ХДС/ХСС. Це на один відсотковий пункт нижче, якщо порівнювати з попереднім опитуванням.  

Такий самий результат отримала ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини", чий рейтинг схвалення теж впав на один відсоток.

Найкращий результат порівняно з попередніми опитуваннями показала Соціал-демократична партія Німеччини. За неї проголосували 16%, що на 2 відсоткових пункти вище, ніж минулі результати.   

На четвертому місці опинилася партія "Зелених" з 12% схвалення, чиї рейтинги не змінилися з попередніх опитувань.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", ультраправа "Альтернатива для Німеччини" досягла рекордних результатів в опитуваннях – партія отримала найбільший на сьогодні відрив від керівного блоку ХДС/ХСС, згідно з опитуванням GMS.

Нагадаємо, лідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни і стала найпопулярнішою політикинею.

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакцію.
Німеччина Опитування
Реклама: