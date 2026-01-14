Опитування: рейтинг блоку Мерца зрівнявся з ультраправою "Альтернативою для Німеччини"

Рейтинги схвалення керівного блоку ХДС/ХСС у Німеччині сягнули найнижчого рівня за чотири роки, впавши до 25%.

Про це, як пише "Європейська правда", свідчать результати опитування YouGov, оприлюднені виданням Die Welt.

Згідно з результатами опитування, якби федеральні вибори відбулися цієї неділі, лише 25% опитаних проголосували б за блок ХДС/ХСС. Це на один відсотковий пункт нижче, якщо порівнювати з попереднім опитуванням.

Такий самий результат отримала ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини", чий рейтинг схвалення теж впав на один відсоток.

Найкращий результат порівняно з попередніми опитуваннями показала Соціал-демократична партія Німеччини. За неї проголосували 16%, що на 2 відсоткових пункти вище, ніж минулі результати.

На четвертому місці опинилася партія "Зелених" з 12% схвалення, чиї рейтинги не змінилися з попередніх опитувань.

Як раніше повідомляла "Європейська правда", ультраправа "Альтернатива для Німеччини" досягла рекордних результатів в опитуваннях – партія отримала найбільший на сьогодні відрив від керівного блоку ХДС/ХСС, згідно з опитуванням GMS.

Нагадаємо, лідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни і стала найпопулярнішою політикинею.