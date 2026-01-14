Рейтинг одобрения блока Мерца сравнялся с ультраправой "Альтернативой для Германии"

Рейтинги одобрения руководящего блока ХДС/ХСС в Германии достигли самого низкого уровня за четыре года, упав до 25%.

Об этом, как пишет "Европейская правда", свидетельствуют результаты опроса YouGov, обнародованные изданием Die Welt.

Согласно результатам опроса, если бы федеральные выборы состоялись в это воскресенье, только 25% опрошенных проголосовали бы за блок ХДС/ХСС. Это на один процентный пункт ниже, если сравнивать с предыдущим опросом.

Такой же результат получила ультраправая партия "Альтернатива для Германии", чей рейтинг одобрения тоже упал на один процент.

Лучший результат по сравнению с предыдущими опросами показала Социал-демократическая партия Германии. За нее проголосовали 16%, что на 2 процентных пункта выше, чем прошлые результаты.

На четвертом месте оказалась партия "Зеленых" с 12% одобрения, чьи рейтинги не изменились с предыдущих опросов.

Как ранее сообщала "Европейская правда", ультраправая "Альтернатива для Германии" достигла рекордных результатов в опросах – партия получила наибольший на сегодня отрыв от правящего блока ХДС/ХСС, согласно опросу GMS.

Напомним, лидер ультраправой "Альтернативы для Германии" Алиса Вайдель вошла в пятерку самых популярных политиков страны и стала самым популярным политиком.