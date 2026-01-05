Ультраправі у Німеччині обганяють партію Мерца з рекордним відривом

Ультраправа "Альтернатива для Німеччини" досягла рекордних результатів в опитуваннях – партія отримала найбільший на сьогодні відрив від керівного блоку ХДС/ХСС.

Такими є дані, отримані в результаті опитування, проведеного Товариством ринкових і соціальних досліджень (GMS), передає "Європейська правда" з посиланням на Welt.

"АдН" збільшила свою перевагу над ХДС/ХСС, досягнувши нового максимуму в останньому опитуванні інституту GMS. З 27% партія випереджає ХДС/ХСС, яка набирає 24%, на три пункти. Жодне інше загальнонаціональне опитування, проведене будь-яким іншим інститутом, не зафіксувало більшої переваги "АдН" над ХДС/ХСС.

Опитування проводилося з 23 грудня 2025 року по 5 січня 2026 року серед 1027 виборців, які мають право голосу. Для порівняння: в попередньому опитуванні GMS від 17 листопада "АдН" отримала 26% підтримки, а ХДС/ХСС – 25%.

Довгострокове порівняння показує вражаючу тенденцію: лише рік тому, в опитуванні GMS від 3 січня 2025 року, альянс ХДС/ХСС отримав 33% голосів, а "АдН" – 18%. З того часу "АдН" набрала дев'ять процентних пунктів, а альянс ХДС/ХСС втратив дев'ять.

Таким чином, за рік розрив між двома партіями змінився на 18 процентних пунктів на користь "АдН". GMS довго вважався інститутом, який, як правило, оцінював "АдН"нижче, ніж інші організації, що проводять опитування, такі як Insa.

Нещодавно глава кримінальної поліції Німеччини Гольгер Мюнх попередив про наслідки для безпеки, якщо ультраправа партія "Альтернатива для Німеччини" отримає контроль над земельними урядами після виборів наступного року.

Нагадаємо, лідерка ультраправої "Альтернативи для Німеччини" Аліса Вайдель увійшла до п'ятірки найпопулярніших політиків країни і стала найпопулярнішою політикинею.