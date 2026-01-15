Чи допоможе Україні угода про вільну торгівлю з США і які ризики вона може створити

Ідея укладання угоди про вільну торгівлю (ЗВТ) зі Сполученими Штатами ніколи не була пріоритетною для України. Проте час від часу цю тему піднімали, щоправда – без особливих результатів.

Проте цього разу ця ідея не просто знову з’явилася в інформаційному просторі, але й має досить високі шанси на реалізацію. Адже президент Володимир Зеленський пропонує створення такої ЗВТ з нульовими тарифами як частини ширшої угоди з США щодо економічного відновлення України.

Про те, що дає така угода Україні, оскільки обсяг нашого експорту туди не дуже значний, і чи не стане вона проблемою при нашому вступі до ЄС, читайте в статті Вероніки Мовчан з Інституту економічних досліджень та політичних консультацій Угода з купою питань: чи потрібна Україні вільна торгівля зі Сполученими Штатами. Далі – стислий її виклад.

Станом на зараз США застосовують до України "нові" мита на рівні 10%, що є мінімальним рівнем, який діє для країн, які не мали профіциту торгівлі товарами з США до 2025 року.

Також до українських товарів застосовуються додаткові спеціальні мита, зокрема на чорні метали та вироби з них.

США є п’ятим за значенням напрямком поставок після ЄС, Туреччини, Китаю та Єгипту, проте обсяг українського експорту туди складає лише близько 3% загального експорту України.

Більш того, структура експорту концентрована й складається переважно з продукції металургії, зокрема частка чавуну за перші дев’ять місяців 2025 року становила 53%, труб – 9%. Більш того, в США Україна поставила 80% всього експорту чавуну, а отже, переорієнтація поставок майже неможлива.

Перспективи швидкого й значного нарощування експорту цією галуззю непевні через вплив повномасштабної війни, а вихід на ринок США нових товарів вимагатиме інвестицій і часу, якого Україна, можливо, не матиме.

Адже з'являється ще один важливий виклик – пов’язаний з наміром України стати членом ЄС.

Варто нагадати, що Євросоюз – це у тому числі митний союз, що передбачає спільну торговельну політику щодо всіх третіх країн, зокрема й США.

Складно сказати, як ЄС сприймає намір України укласти угоду про вільну торгівлю з США під час перемовин про вступ. Формально Україна мала б відмовитись від таких перемовин.

Адже існування таких угод створює додаткові виклики після вступу.

Водночас ця ідея виникла як частина пакета домовленостей з США щодо відновлення. А у цьому процесі бере активну участь Євросоюз, який зацікавлений у максимально швидкому економічному відновленні України, бо це зменшує фінансові виклики для самого ЄС.

Тому існує деяка ймовірність, що на етапі підготовки потенційної угоди про вільну торгівлю між США та Україною Штати та ЄС спробують узгодити такі правила походження й систему контролю за уникненням зловживань цією потенційною угодою, щоб її не довелося скасовувати після набуття Україною членства у Євросоюзі.

Але не очевидно, чи це юридично можливо, а головне, чи додаткові ресурси, потрібні на створення та підтримку запобіжників, варті очікуваних виграшів.

Тим більше, що не зрозуміло, навіщо США скасовувати тарифи для України.

Отримати безмитний режим поставок інвестиційних товарів можна й у рамках програм стимулювання інвестицій, які уряд України може надати в односторонньому порядку, у тому числі в рамках потенційних домовленостей про спеціальні економічні зони.

А імпорт енергетичних товарів, іншої складової американського експорту, й так безмитний.

Саме тому питань до цієї ініціативи залишається досить багато.

Докладніше – Вероніки Мовчан Угода з купою питань: чи потрібна Україні вільна торгівля зі Сполученими Штатами.