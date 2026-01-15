Поможет ли Украине соглашение о свободной торговле с США и какие риски оно может создать

Идея заключения соглашения о свободной торговле (ЗСТ) с Соединенными Штатами никогда не была приоритетной для Украины. Однако время от времени эту тему поднимали, правда – без особых результатов.

Однако на этот раз эта идея не просто снова появилась в информационном пространстве, но и имеет достаточно высокие шансы на реализацию. Ведь президент Владимир Зеленский предлагает создание такой ЗСТ с нулевыми тарифами как части более широкого соглашения с США об экономическом восстановлении Украины.

О том, что дает такое соглашение Украине, поскольку объем нашего экспорта туда не очень значителен, и не станет ли оно проблемой при нашем вступлении в ЕС, читайте в статье Вероники Мовчан из Института экономических исследований и политических консультаций Соглашение с массой вопросов: нужна ли Украине свободная торговля с Соединенными Штатами. Далее – краткое изложение.

На данный момент США применяют к Украине "новые" пошлины на уровне 10%, что является минимальным уровнем, действующим для стран, которые не имели профицита торговли товарами с США до 2025 года.

Также к украинским товарам применяются дополнительные специальные пошлины, в частности на черные металлы и изделия из них.

США являются пятым по значимости направлением поставок после ЕС, Турции, Китая и Египта, однако объем украинского экспорта туда составляет лишь около 3% общего экспорта Украины.

Более того, структура экспорта концентрирована и состоит преимущественно из продукции металлургии, в частности доля чугуна за первые девять месяцев 2025 года составила 53%, труб – 9%. Более того, в США Украина поставила 80% всего экспорта чугуна, а следовательно, переориентация поставок практически невозможна.

Перспективы быстрого и значительного наращивания экспорта этой отраслью неопределенны из-за влияния полномасштабной войны, а выход на рынок США новых товаров потребует инвестиций и времени, которого Украина, возможно, не будет иметь.

Ведь появляется еще один важный вызов – связанный с намерением Украины стать членом ЕС.

Стоит напомнить, что Евросоюз – это в том числе таможенный союз, предусматривающий общую торговую политику в отношении всех третьих стран, в том числе и США.

Сложно сказать, как ЕС воспринимает намерение Украины заключить соглашение о свободной торговле с США во время переговоров о вступлении. Формально Украина должна была бы отказаться от таких переговоров.

Ведь существование таких соглашений создает дополнительные вызовы после вступления.

В то же время эта идея возникла как часть пакета договоренностей с США о восстановлении. А в этом процессе активно участвует Евросоюз, который заинтересован в максимально быстром экономическом восстановлении Украины, потому что это уменьшает финансовые вызовы для самого ЕС.

Поэтому существует некоторая вероятность, что на этапе подготовки потенциального соглашения о свободной торговле между США и Украиной Штаты и ЕС попытаются согласовать такие правила происхождения и систему контроля за предотвращением злоупотреблений этим потенциальным соглашением, чтобы его не пришлось отменять после приобретения Украиной членства в Евросоюзе.

Но не очевидно, возможно ли это с юридической точки зрения, а главное, стоят ли дополнительные ресурсы, необходимые для создания и поддержки предохранителей, ожидаемых выигрышей.

Тем более, что непонятно, зачем США отменять тарифы для Украины.

Получить беспошлинный режим поставок инвестиционных товаров можно и в рамках программ стимулирования инвестиций, которые правительство Украины может предоставить в одностороннем порядке, в том числе в рамках потенциальных договоренностей о специальных экономических зонах.

А импорт энергетических товаров, другой составляющей американского экспорта, и так беспошлинный.

Именно поэтому вопросов к этой инициативе остается достаточно много.

Подробнее – Вероники Мовчан Соглашение с массой вопросов: нужна ли Украине свободная торговля с Соединенными Штатами.