Frontex: кількість незаконних перетинів кордону ЄС зменшилася на чверть у 2025 році

Кількість виявлених випадків нелегального перетину зовнішніх кордонів ЄС у 2025 році зменшилася більш ніж на чверть (26 %) у порівнянні з 2024 роком і склала майже 178 тисяч.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Frontex, Європейське агентство з охорони кордонів і берегової охорони.

Зазначається, що це найнижчий рівень з 2021 року.

"Це значне досягнення, проте Frontex попереджає, що ситуація на кордонах Європи залишається непевною. Міграційний тиск може швидко зміщуватися між маршрутами під впливом конфліктів, нестабільності та мереж контрабандистів. Європейський Союз також вже стикається з спробами ворожих сил використовувати міграційні потоки для тиску на зовнішні кордони ЄС", – попереджають у Frontex.

За словами виконавчого директора Frontex Ганса Лейтенса, тенденція рухається в правильному напрямку, але ризики не зникають.

"Це зниження показує, що співпраця може приносити результати. Це не привід для розслаблення. Наша відповідальність полягає в тому, щоб залишатися пильними, підтримувати держави-члени на місцях і забезпечувати готовність Європи до нових викликів на її кордонах", – каже Лейтенс.

Зазначається, що якщо в безпосередньому сусідстві ЄС не відбудеться значної геополітичної ескалації, нелегальна міграція до Європи через сухопутні та морські кордони може продовжити тенденцію до зниження, яка спостерігається з 2023 року.

У Frontex додають, що 2026 рік стане вирішальним для європейського управління кордонами. Очікується, що цього року в Євросоюзі набуде чинності Пакт про міграцію та притулок, а також почнуть працювати системи, які ще більше посилять боротьбу з нелегальною міграцією.

Нагадаємо, у грудні група з 19 країн ЄС закликала Європейську комісію посилити політику щодо міграції за межами кордонів Євросоюзу.

Нещодавно Єврокомісія встановила, що Польща, Чехія, Естонія, Хорватія, Болгарія та Австрія стикаються з серйозним міграційним тиском і можуть бути частково чи повністю звільнені від механізму солідарного розподілу мігрантів у ЄС.