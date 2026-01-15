Frontex: количество незаконных пересечений границы ЕС уменьшилось на четверть в 2025 году

Количество выявленных случаев нелегального пересечения внешних границ ЕС в 2025 году уменьшилось более чем на четверть (26%) по сравнению с 2024 годом и составило почти 178 тысяч.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Frontex, Европейское агентство по охране границ и береговой охране.

Отмечается, что это самый низкий уровень с 2021 года.

"Это значительное достижение, однако Frontex предупреждает, что ситуация на границах Европы остается неопределенной. Миграционное давление может быстро смещаться между маршрутами под влиянием конфликтов, нестабильности и сетей контрабандистов. Европейский Союз также уже сталкивается с попытками враждебных сил использовать миграционные потоки для давления на внешние границы ЕС", – предупреждают в Frontex.

По словам исполнительного директора Frontex Ганса Лейтенса, тенденция движется в правильном направлении, но риски не исчезают.

"Это снижение показывает, что сотрудничество может приносить результаты. Это не повод для расслабления. Наша ответственность заключается в том, чтобы оставаться бдительными, поддерживать государства-члены на местах и обеспечивать готовность Европы к новым вызовам на ее границах", – говорит Лейтенс.

Отмечается, что если в непосредственном соседстве ЕС не произойдет значительной геополитической эскалации, нелегальная миграция в Европу через сухопутные и морские границы может продолжить тенденцию к снижению, которая наблюдается с 2023 года.

В Frontex добавляют, что 2026 год станет решающим для европейского управления границами. Ожидается, что в этом году в Евросоюзе вступит в силу Пакт о миграции и убежище, а также начнут работать системы, которые еще больше усилят борьбу с нелегальной миграцией.

Напомним, в декабре группа из 19 стран ЕС призвала Европейскую комиссию усилить политику в отношении миграции за пределами границ Евросоюза.

Недавно Еврокомиссия установила, что Польша, Чехия, Эстония, Хорватия, Болгария и Австрия сталкиваются с серьезным миграционным давлением и могут быть частично или полностью освобождены от механизма солидарного распределения мигрантов в ЕС.