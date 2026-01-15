Туреччина патрулюватиме повітряний простір Естонії та Румунії в рамках місії НАТО

Туреччина планує розгорнути свої винищувачі в Естонії та Румунії в рамках посилення місії НАТО з патрулювання повітряного простору східного флангу Альянсу.

Про це, як пише "Європейська правда", пише Reuters з посиланням на міністерство оборони країни.

Туреччина планує провести чотиримісячне патрулювання в Естонії з серпня по листопад 2026 року. Після цього Анкара розгорне винищувачі в Румунії – з грудня 2026 року по березень 2027 року.

У Міноборони додали, що ці місії спрямовані на забезпечення безпеки повітряного простору країн-союзників у мирний час.

Заплановане патрулювання відбувається на тлі численних порушень Росією повітряного простору Альянсу.

Раніше НАТО звернувся до Туреччини з проханням надати винищувачі F-16 для патрулювання повітряного простору країн Балтії на кілька місяців раніше, ніж передбачалося за графіком ротації.

Також цього місяця до Туреччини перейшло головування у групі країн-членів НАТО з протидії морським мінам у Чорному морі.