ЗМІ: НАТО попросив Туреччину раніше надати F-16 для охорони повітряного простору Балтики

НАТО звернувся до Туреччини з проханням надати винищувачі F-16 для участі в місії з охорони повітряного простору Балтії у 2026 році, на кілька місяців раніше, ніж передбачалося за графіком ротації.

Про це стало відомо Bloomberg зі слів обізнаних осіб, пише "Європейська правда".

Запит передбачає участь Туреччини у чотиримісячній ротації, яка має розпочатися раніше, ніж планувалося, – з серпня по грудень 2026 року.

Місія буде проходити на тлі загострення ситуації в регіоні після порушень Росією повітряного простору НАТО.

За словами співрозмовників, Туреччина вже була готова розгорнути свої винищувачі в Румунії з грудня 2026 року по березень 2027 року, але запит НАТО передбачає перенесення термінів.

На цей момент Туреччина не дала офіційної відповіді на запит НАТО, і рішення щодо участі в місії ще не ухвалене. Турецькі винищувачі востаннє брали участь у подібній місії на початку 2025 року.

4 грудня до Міністерства закордонних справ Туреччини викликали представників посольств України та Росії, аби висловити стурбованість серією атак на судна російського "тіньового флоту" в Чорному морі.

15 грудня повідомлялось, що турецькі винищувачі збили "некерований" безпілотник, що летів з Чорного моря. Туреччина не розкрила, кому саме належав дрон.