Зеленський: українська делегація прямує до США на зустрічі з командою Трампа

Президент Володимир Зеленський заявив, що українська делегації зараз на шляху до США, де впродовж наступних днів мають відбутися зустрічі з представниками президента США Дональда Трампа.

Про це він сказав під час спільної пресконференції зі своїм чеським візаві Петром Павелом, пише кореспондентка "Європейської правди".

Зеленський заявив, що українська команда активно працює з представниками президента Сполучених Штатів Америки.

"Цими днями будуть заплановані зустрічі наших українських представників в Сполучених Штатах", – сказав він.

За його словами, українська делегація зараз на шляху в Сполучені Штати.

Український президент висловив сподівання, що після цих зустрічей "буде більше ясності, як щодо тих документів, які вже фактично підготували з американською стороною, так і щодо відповіді Росії на всю ту дипломатичну роботу, яка відбувалась та відбувається".

Окрім цього, він зазначив, що необхідно допрацювати деякі матеріали, які стосуються гарантій безпеки й пакету з відновлення.

За його словами, якщо все буде допрацьовано, то можливе підписання угоди під час Всесвітнього економічного форуму у Давосі наступного тижня.

"Питання ж не в тому, щоб терміново підписати сьогодні. Важливо, щоб там були всі аспекти, які ми проговорювали з партнерами, щоб Україна була не "гола і боса" після війни, щоб у нас була реальна фінансова підтримка. Над цим і працюємо", – додав Зеленський.

Як повідомляла "Європейська правда", наступного тижня президенти України і США вирушать на Всесвітній економічний форум у Давосі, де, як очікується, вони зустрінуться і фіналізують угоду про "процвітання" України.​​

"План процвітання" спрямований на залучення близько $800 млрд протягом десяти років для відновлення України та запуску її економіки. Вважається, що угода відкриє шлях для низки позик, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній для надання коштів.

Варто зауважити, що уряді України раніше заявили, що Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу.

