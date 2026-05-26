Румунія і Болгарія будують безпековий хаб проти "тіньового флоту" РФ на Чорному морі

Румунія та Болгарія просуваються щодо створення безпекового хабу для контролю перевезень на Чорному морі, щоб у тому числі виявляти потенційні маршрути для "тіньового флоту" Росії.

Про це, як передає кореспондентка "Європейської правди" з Брюсселя, заявила міністерка закордонних справ Румунії Оана-Сільвія Цою перед початком засідання Ради ЄС з загальних питань у вівторок, 26 травня.

"Ми просуваємося з нашого боку у створенні безпекового хабу Чорного моря, що також важливо з точки зору моніторингу того, що потенційно може стати транспортними маршрутами для "тіньового флоту", – заявила Цою.

Вона розповіла, що в румунському порту Констанца подібної небезпеки немає, "але ми справді вважаємо, що Чорне море абсолютно треба захищати".

"Ми просунулися разом із Болгарією в концепції безпекового хабу ЄС, а також проводимо розмінування разом із Болгарією та Туреччиною. І Україна відіграє значну роль у зусиллях із розмінування Чорного моря", – додала глава МЗС Румунії.

Оана-Сільвія Цою також підкреслила на необхідності посиленого тиску на Росію, зокрема, через підготовку нового пакета санкцій.

"Ми справді потребуємо і працюємо над наступним пакетом санкцій. З боку Румунії ми впроваджуємо закон, який ми завершили минулого року, щодо посилення покарань для тих, хто прагне уникнути санкцій", – заявила посадовиця.

Як повідомляла "Європейська правда", раніше Румунія засудила постійні атаки Росії на портову інфраструктуру України і на комерційні судна, зокрема в безпосередній близькості від румунського кордону.

