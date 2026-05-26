Єврокомісія вимагає від Чехії щоразу підтверджувати, що кошти ЄС не йдуть на компанії прем’єра

Європейська комісія вимагає від Праги окремого письмового підтвердження під кожною заявкою на виплату субсидій від ЄС про те, що ці гроші не потраплять до компаній, пов'язаних із главою уряду Андреєм Бабішем.

Відповідне прохання міститься у листі Єврокомісії, який є у розпорядженні iROZHLAS, повідомляє "Європейська правда".

Орган сертифікації при Мінфіні Чехії відтепер зобов'язаний офіційно декларувати, що жодні європейські субсидії не пов'язані з компаніями холдингу Agrofert, а також фірмами SynBiol і Hartenberg Holding чи іншими структурами, які контролює Андрей Бабіш або які з ним пов’язані.

Цей крок став реакцією Брюсселя на березневі пояснення чеського Міністерства регіонального розвитку, які в Єврокомісії визнали незадовільними. ЄК прагне пересвідчитися, що Прага суворо дотримується фінансового регламенту ЄС, який забороняє участь у розподілі бюджетних коштів особам, що мають у цьому приватний інтерес.

Ще у попередньому листі, надісланому в лютому, Брюссель хотів отримати запевнення, що чеські органи влади не виплатили з моменту призначення Бабіша прем'єр-міністром жодної субсидії холдингу Agrofert, компаніям SynBiol та Hartenberg Holding.

Бабіш у день свого призначення прем'єр-міністром 9 грудня 2025 року потрапив у конфлікт інтересів, і його компанії в той момент, згідно із законом, не мали права на субсидіювання.

Акції Agrofert він перевів до новоствореного RSVP Trust 20 лютого. При цьому Бабіш тривалий час заперечує конфлікт інтересів.

Він заперечував його під час свого першого урядування, і зараз говорить про нього як про надуманий.

Натомість аудит ЄС ще кілька років тому продемонстрував, що всі субсидії Європейського Союзу, надані бізнес-імперії Бабіша після лютого 2017 року, були перераховані в умовах конфлікту інтересів.