Зеленский: украинская делегация направляется в США на встречу с командой Трампа

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская делегация сейчас находится на пути в США, где в течение следующих дней должны состояться встречи с представителями президента США Дональда Трампа.

Об этом он сказал во время совместной пресс-конференции со своим чешским визави Петром Павелом, пишет корреспондент "Европейской правды".

Зеленский заявил, что украинская команда активно работает с представителями президента Соединенных Штатов Америки.

"В эти дни будут запланированы встречи наших украинских представителей в Соединенных Штатах", – сказал он.

По его словам, украинская делегация сейчас находится на пути в Соединенные Штаты.

Украинский президент выразил надежду, что после этих встреч "будет больше ясности, как в отношении тех документов, которые уже фактически подготовлены с американской стороной, так и в отношении ответа России на всю ту дипломатическую работу, которая происходила и происходит".

Кроме этого, он отметил, что необходимо доработать некоторые материалы, касающиеся гарантий безопасности и пакета по восстановлению.

По его словам, если все будет доработано, то возможно подписание соглашения во время Всемирного экономического форума в Давосе на следующей неделе.

"Вопрос же не в том, чтобы срочно подписать сегодня. Важно, чтобы там были все аспекты, которые мы проговаривали с партнерами, чтобы Украина была не "голая и босая" после войны, чтобы у нас была реальная финансовая поддержка. Над этим и работаем", – добавил Зеленский.

Как сообщала "Европейская правда", на следующей неделе президенты Украины и США отправятся на Всемирный экономический форум в Давосе, где, как ожидается, они встретятся и завершат соглашение о "процветании" Украины.

"План процветания" направлен на привлечение около $800 млрд в течение десяти лет для восстановления Украины и запуска ее экономики. Считается, что соглашение откроет путь для ряда займов, грантов и инвестиционных возможностей от частных компаний для предоставления средств.

Стоит отметить, что правительство Украины ранее заявило, что соглашение о $800 млрд для Украины согласовано с ЕС и не противоречит условиям вступления.

