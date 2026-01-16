"Ми залишимося вашою першою опорою у війні", – головні тези статті прем'єра Британії

Рівно рік назад, 16 січня 2025 року, у Києві підписали Угоду про сторічне партнерство між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

До річниці підписання угоди прем'єр-міністр Великої Британії Кір Стармер написав ексклюзивно для "Європейської правди" статтю, в якій звернувся до українців, "Ми не пробачимо Путіну і не забудемо. І ми лишимося опорою України". Стаття прем'єра Британії. Далі – стислий її виклад.

Наше партнерство – найяскравіше свідчення того, що імперські прагнення Путіна відірвати Україну від її найближчих партнерів стали грандіозним стратегічним провалом.

Натомість сьогодні ми – ближчі, ніж будь-коли. І ми знаходимо нові шляхи поглибити наші безпекові зв'язки і зміцнити партнерство для майбутніх поколінь.

Ми робимо це через глибоке відчуття єдності між нашими народами. Ми робимо це через спільну віру у свободу, демократію та обіцянку кращого майбутнього. І ми робимо це, тому що обурені звірячою жорстокістю Путіна.

Поки Україна та більшість світу об’єднуються, щоб працювати над справедливим і тривалим миром, Путін демонструє своє справжнє обличчя, націлюючи свої безпілотники та ракети на український народ.

Ми ніколи не пробачимо і не забудемо ці злочини.

Путін хотів би перетворити ваше життя на пекло – але натомість ваша рішучість чинити опір лише зростає.

Так само зростає наше захоплення неймовірними подвигами мужності та рішучості, які ви демонструєте щодня. Ось чому ми підтримуємо вас. І саме тому ми просуваємо Сторічне партнерство, щоб розширити нашу співпрацю в усіх сферах – від освіти і економіки до посилення вашої оборони.

Разом ми вже робимо великі справи.

Погляньте на британських та українських технарів, які спільно розробили безпілотники-перехоплювачі, щоб знищувати "Шахеди" до того, як вони досягнуть будинків, лікарень і електростанцій. Ми виробляємо тисячі таких перехоплювачів щомісяця, щоб відправляти їх в Україну.

Кілька днів тому ми також оголосили, що розробляємо нові тактичні балістичні ракети для України, які посилять вашу вогневу міць у боротьбі з воєнною машиною Путіна.

У Парижі 6 січня ми провели найбільшу зустріч "коаліції рішучих" – 39 країн, які підтримують вас. Ми ще раз продемонстрували наше рішуче прагнення продовжувати підтримку вашої оборони, поки Росія продовжує свою агресію. А у разі укладання мирної угоди погодилися піти далі, ніж будь-коли, у наших зобов’язаннях гарантувати разом зі США захищеність України від майбутніх атак.

Причому Велика Британія та Франція спільно пішли ще далі. Ми підписали Декларацію щодо намірів розгорнути наші військові сили в Україні у разі мирної угоди.

Це частина нашої непохитної відданості Україні.

Я хочу, щоб Україна знала, особливо в цю річницю, що Велика Британія з вами.

Ми залишимося вашою першою опорою у війні. І ми будемо вашою першою опорою, коли настане мир.

Ми продовжуватимемо працювати разом, щоби втілити цю обіцянку задля кращого майбутнього.

Докладніше – в матеріалі Кіра Стармера "Ми не пробачимо Путіну і не забудемо. І ми лишимося опорою України". Стаття прем'єра Британії.