"Мы останемся вашей первой опорой в войне", – главные тезисы статьи премьера Британии
Ровно год назад, 16 января 2025 года, в Киеве подписали Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.
К годовщине подписания соглашения премьер-министр Великобритании Кир Стармер написал эксклюзивно для "Европейской правды" статью, в которой обратился к украинцам: "Мы не простим Путину и не забудем. И мы останемся опорой Украины". Статья премьера Британии. Далее – ее краткое изложение.
Наше партнерство – ярчайшее свидетельство того, что имперские стремления Путина оторвать Украину от ее ближайших партнеров стали грандиозным стратегическим провалом.
Зато сегодня мы – ближе, чем когда-либо. И мы находим новые пути углубить наши связи в области безопасности и укрепить партнерство для будущих поколений.
Мы делаем это из-за глубокого чувства единства между нашими народами. Мы делаем это из-за общей веры в свободу, демократию и обещание лучшего будущего. И мы делаем это, потому что возмущены зверской жестокостью Путина.
Пока Украина и большая часть мира объединяются, чтобы работать над справедливым и длительным миром, Путин демонстрирует свое истинное лицо, нацеливая свои беспилотники и ракеты на украинский народ.
Мы никогда не простим и не забудем эти преступления.
Путин хотел бы превратить вашу жизнь в ад, но вместо этого ваша решимость сопротивляться только растет.
Так же растет и наше восхищение невероятными подвигами мужества и решимости, которые вы демонстрируете каждый день. Вот почему мы поддерживаем вас. И именно поэтому мы продвигаем Столетнее партнерство, чтобы расширить наше сотрудничество во всех сферах – от образования и экономики до укрепления вашей обороны.
Вместе мы уже делаем великие дела.
Посмотрите на британских и украинских технарей, которые совместно разработали беспилотники-перехватчики, чтобы уничтожать "Шахеды" до того, как они достигнут домов, больниц и электростанций. Мы производим тысячи таких перехватчиков каждый месяц, чтобы отправлять их в Украину.
Несколько дней назад мы также объявили, что разрабатываем новые тактические баллистические ракеты для Украины, которые усилят вашу огневую мощь в борьбе с военной машиной Путина.
6 января в Париже мы провели крупнейшую встречу "коалиции решительных" – 39 стран, которые поддерживают вас. Мы еще раз продемонстрировали наше решительное стремление продолжать поддерживать вашу оборону, пока Россия продолжает свою агрессию. А в случае заключения мирного соглашения согласились пойти дальше, чем когда-либо, в наших обязательствах гарантировать вместе с США защищенность Украины от будущих атак.
Причем Великобритания и Франция совместно пошли еще дальше. Мы подписали Декларацию о намерениях развернуть наши вооруженные силы в Украине в случае мирного соглашения.
Это часть нашей непоколебимой преданности Украине.
Я хочу, чтобы Украина знала, особенно в эту годовщину, что Великобритания с вами.
Мы останемся вашей первой опорой в войне. И мы будем вашей первой опорой, когда наступит мир.
Мы будем продолжать работать вместе, чтобы воплотить это обещание для лучшего будущего.
