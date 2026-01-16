"Мы останемся вашей первой опорой в войне", – главные тезисы статьи премьера Британии

Ровно год назад, 16 января 2025 года, в Киеве подписали Соглашение о столетнем партнерстве между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.

К годовщине подписания соглашения премьер-министр Великобритании Кир Стармер написал эксклюзивно для "Европейской правды" статью, в которой обратился к украинцам: "Мы не простим Путину и не забудем. И мы останемся опорой Украины". Статья премьера Британии. Далее – ее краткое изложение.

Наше партнерство – ярчайшее свидетельство того, что имперские стремления Путина оторвать Украину от ее ближайших партнеров стали грандиозным стратегическим провалом.

Зато сегодня мы – ближе, чем когда-либо. И мы находим новые пути углубить наши связи в области безопасности и укрепить партнерство для будущих поколений.

Мы делаем это из-за глубокого чувства единства между нашими народами. Мы делаем это из-за общей веры в свободу, демократию и обещание лучшего будущего. И мы делаем это, потому что возмущены зверской жестокостью Путина.

Пока Украина и большая часть мира объединяются, чтобы работать над справедливым и длительным миром, Путин демонстрирует свое истинное лицо, нацеливая свои беспилотники и ракеты на украинский народ.

Мы никогда не простим и не забудем эти преступления.

Путин хотел бы превратить вашу жизнь в ад, но вместо этого ваша решимость сопротивляться только растет.

Так же растет и наше восхищение невероятными подвигами мужества и решимости, которые вы демонстрируете каждый день. Вот почему мы поддерживаем вас. И именно поэтому мы продвигаем Столетнее партнерство, чтобы расширить наше сотрудничество во всех сферах – от образования и экономики до укрепления вашей обороны.

Вместе мы уже делаем великие дела.

Посмотрите на британских и украинских технарей, которые совместно разработали беспилотники-перехватчики, чтобы уничтожать "Шахеды" до того, как они достигнут домов, больниц и электростанций. Мы производим тысячи таких перехватчиков каждый месяц, чтобы отправлять их в Украину.

Несколько дней назад мы также объявили, что разрабатываем новые тактические баллистические ракеты для Украины, которые усилят вашу огневую мощь в борьбе с военной машиной Путина.

6 января в Париже мы провели крупнейшую встречу "коалиции решительных" – 39 стран, которые поддерживают вас. Мы еще раз продемонстрировали наше решительное стремление продолжать поддерживать вашу оборону, пока Россия продолжает свою агрессию. А в случае заключения мирного соглашения согласились пойти дальше, чем когда-либо, в наших обязательствах гарантировать вместе с США защищенность Украины от будущих атак.

Причем Великобритания и Франция совместно пошли еще дальше. Мы подписали Декларацию о намерениях развернуть наши вооруженные силы в Украине в случае мирного соглашения.

Это часть нашей непоколебимой преданности Украине.

Я хочу, чтобы Украина знала, особенно в эту годовщину, что Великобритания с вами.

Мы останемся вашей первой опорой в войне. И мы будем вашей первой опорой, когда наступит мир.

Мы будем продолжать работать вместе, чтобы воплотить это обещание для лучшего будущего.

Подробнее – в материале Кира Стармера "Мы не простим Путину и не забудем. И мы останемся опорой Украины". Статья премьера Британии. Статья премьера Великобритании.