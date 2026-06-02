В Італії стався сильний землетрус, який відчувався по всьому півдню

Після півночі 2 червня жителі італійського регіону Калабрія відчули сильний землетрус, поштовхи також відчувались по всьому півдню Італії.

Про це повідомляє ANSA, пише "Європейська правда".

Магнітуда землетрусу становила 6,2, епіцентр розташувався на глибині 250 кілометрів, біля узбережжя Тірренського моря в районі Козенци.

Поштовхи відчувались також у Неаполі та в деяких муніципалітетах у районі Везувію, таких як Портічі, аж до кордонів з Салерно, а також у Базілікаті, зокрема в районах на кордоні з Калабрією, а також в Апулії та Сицилії.

У деяких населених пунктах мешканці вийшли на вулиці та почали телефонувати як до регіональної служби цивільного захисту, так і до пожежної служби, насамперед для отримання інформації.

Оперативний штаб регіональної служби цивільного захисту почав зв'язуватися з усіма мерами міст, розташованих найближче до епіцентру, але повідомлень про збитки не надійшло.

Ситуація перебуває під постійним моніторингом представників влади.

