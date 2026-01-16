Азербайджан розпочав поставки природного газу до Німеччини та Австрії

Азербайджанська нафтова компанія SOCAR повідомила про початок постачання природного газу до Німеччини та Австрії.

Про це, як пише "Європейська правда", йдеться на сайті компанії.

Азербайджанський газ почав надходити до Німеччини та Австрії через Трансадріатичний газопровід, що проходить від грецько-турецького кордону через Грецію, Албанію та Італію.

У компанії SOCAR зазначили, що завдяки новим постачанням кількість країн-імпортерів азербайджанського газу зросла до 16.

Попит на газ з Азербайджану збільшився на тлі прагнення європейських країн скоротити залежність від постачання енергоресурсів з Росії.

У червні SOCAR уклала десятирічний контракт із німецьким енергохолдингом Sefe. Сторони домовились про постачання 1,5 млрд кубометрів газу на рік.

Нагадаємо, у грудні Європарламент схвалив план відмови ЄС від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

В ЄС запевнили, що не повернуться до енергоносіїв з РФ навіть після завершення війни.