В ЄС запевнили, що не повернуться до енергоносіїв з РФ навіть після завершення війни

Єврокомісар з питань енергетики Ден Йоргенсен заявив, що Євросоюз не повернеться до закупівель російських нафти і газу навіть після завершення розв’язаної РФ війни проти України.

Про це він сказав в інтерв’ю Euronews, повідомляє "Європейська правда".

Йоргенсен назвав заборону на російський трубопровідний газ і СПГ "точкою неповернення" для ЄС.

"Навіть коли настане мир, ми більше не будемо купувати російський газ. Угода буде діяти навіть після мирної угоди між Росією та Україною. Ми не повинні повторювати помилку, знову потрапивши в залежність від російського газу", – додав він.

У цьому контексті єврокомісар нагадав про стрибок цін на енергоносії, який потряс європейську економіку після лютого 2022 року.

Він також висловив жаль з приводу реакції Угорщини: Будапешт заявив, що буде оскаржувати пропозицію Єврокомісії.

"Я не дуже розумію ці країни (Угорщину і Словаччину). Я вважаю, що ми повинні пліч-о-пліч виступити проти Путіна, щоб допомогти нашим друзям в Україні", – сказав єврокомісар, зазначивши, що Єврокомісія готова допомогти всім країнам ЄС, яким загрожують перебої з поставками енергоносіїв.

Йоргенсен також розповів про труднощі, з якими зіткнулися євродепутати під час важких дебатів. Законопроєкт довелося ухвалювати як торговельну процедуру, а не як санкцію, оскільки з цього питання не було одностайності, а санкції повинні бути одностайно схвалені всіма 27 країнами ЄС.

"Реалізація відбуватиметься поступово і таким чином, щоб не мати негативних наслідків", – сказав Йоргенсен.

Як повідомляла "ЄП", у вівторок, 2 грудня, головування Ради ЄС та перемовники Європарламенту досягли попередньої згоди щодо поступової відмови від імпорту російського газу до кінця 2027 року.

Урсула фон дер Ляєн констатувала, що Євросоюз нині щомісяця сплачує Росії за імпорт викопного палива 1,5 млрд євро, проте має намір зменшити цю цифру до нуля.

Європейська комісія на початку наступного року представить законодавчу пропозицію про повну заборону імпорту російської нафти до ЄС.