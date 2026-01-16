Азербайджан начал поставки природного газа в Германию и Австрию

Азербайджанская нефтяная компания SOCAR сообщила о начале поставок природного газа в Германию и Австрию.

Об этом, как пишет "Европейская правда", говорится на сайте компании.

Азербайджанский газ начал поступать в Германию и Австрию через Трансадриатический газопровод, проходящий от греческо-турецкой границы через Грецию, Албанию и Италию.

В компании SOCAR отметили, что благодаря новым поставкам количество стран-импортеров азербайджанского газа возросло до 16.

Спрос на газ из Азербайджана увеличился на фоне стремления европейских стран сократить зависимость от поставок энергоресурсов из России.

В июне SOCAR заключила десятилетний контракт с немецким энергохолдингом Sefe. Стороны договорились о поставках 1,5 млрд кубометров газа в год.

Напомним, в декабре Европарламент одобрил план отказа ЕС от импорта российского газа до конца 2027 года.

В ЕС заверили, что не вернутся к энергоносителям из РФ даже после завершения войны.