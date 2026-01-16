Укр Рус Eng

Греція натякнула на розширення територіальних вод в Егейському морі

Новини — П'ятниця, 16 січня 2026, 17:15 — Уляна Кричковська

Міністр закордонних справ Греції Георгіс Герапетрітіс заявив, що країна планує розширити свої територіальні води, в тому числі, можливо, в Егейському морі.

Про це він сказав у п’ятницю, 16 січня, у відповідь на питання у парламенті, цитує Reuters, передає "Європейська правда".

Герапетрітіс заявив, що зараз суверенітет Греції в Егейському морі поширюється на шість морських миль.

"Оскільки була угода з Єгиптом, як була угода з Італією, буде також подальше розширення територіальних вод", – повідомив міністр.

Він не уточнив, які морські райони можуть бути розширені.

Як зазначило агентство, у липні Греція оприлюднила межі двох запланованих морських парків в Іонічному та Егейському морях. Егейський парк, що займає площу 9,5 тисяч квадратних кілометрів, спочатку розширюватиметься навколо південних Кікладських островів, далі на південь від Туреччини, згідно з картами, поданими Афінами. 

Тоді ця заява викликала заперечення з боку Анкари.

Греція вже розширила свої територіальні води в Іонічному морі з шести до 12 морських миль після укладення угод з Італією, а також підписала угоду про розмежування морських кордонів з Єгиптом у східній частині Середземного моря.

Однак вона уникла подібних кроків в Егейському морі, де Анкара висловила різке заперечення.

У 1995 році турецький парламент оголосив "casus belli", або привід для війни, якщо Греція в односторонньому порядку розширить свої води за межі шести морських миль в Егейському морі.

Греція та Туреччина є союзниками по НАТО, але протягом десятиліть сперечаються з цілої низки питань, починаючи від повітряного простору до морської юрисдикції в східному Середземномор'ї і до розділення Кіпру.

Але наприкінці 2023 року прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.

У листопаді 2024 року Туреччина оголосила карти морського просторового планування ЄС для Егейського і Середземного морів "недійсними" і такими, що "не мають жодної юридичної сили".

Це сталося після того, як Європейська комісія в рамках своєї ініціативи з морського просторового планування (MSP) опублікувала на своєму сайті офіційні карти, які виключають Туреччину з регіонів Егейського моря та Східного Середземномор'я.

Карти показують кордони виключної економічної зони (ВЕЗ) Греції, що простягаються на 200 морських миль за межі територіальних вод країни.

