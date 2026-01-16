Греція натякнула на розширення територіальних вод в Егейському морі
Міністр закордонних справ Греції Георгіс Герапетрітіс заявив, що країна планує розширити свої територіальні води, в тому числі, можливо, в Егейському морі.
Про це він сказав у п’ятницю, 16 січня, у відповідь на питання у парламенті, цитує Reuters, передає "Європейська правда".
Герапетрітіс заявив, що зараз суверенітет Греції в Егейському морі поширюється на шість морських миль.
"Оскільки була угода з Єгиптом, як була угода з Італією, буде також подальше розширення територіальних вод", – повідомив міністр.
Він не уточнив, які морські райони можуть бути розширені.
Як зазначило агентство, у липні Греція оприлюднила межі двох запланованих морських парків в Іонічному та Егейському морях. Егейський парк, що займає площу 9,5 тисяч квадратних кілометрів, спочатку розширюватиметься навколо південних Кікладських островів, далі на південь від Туреччини, згідно з картами, поданими Афінами.
Тоді ця заява викликала заперечення з боку Анкари.
Греція вже розширила свої територіальні води в Іонічному морі з шести до 12 морських миль після укладення угод з Італією, а також підписала угоду про розмежування морських кордонів з Єгиптом у східній частині Середземного моря.
Однак вона уникла подібних кроків в Егейському морі, де Анкара висловила різке заперечення.
У 1995 році турецький парламент оголосив "casus belli", або привід для війни, якщо Греція в односторонньому порядку розширить свої води за межі шести морських миль в Егейському морі.
Греція та Туреччина є союзниками по НАТО, але протягом десятиліть сперечаються з цілої низки питань, починаючи від повітряного простору до морської юрисдикції в східному Середземномор'ї і до розділення Кіпру.
Але наприкінці 2023 року прем'єр-міністр Греції Кіріакос Міцотакіс та Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин.
У листопаді 2024 року Туреччина оголосила карти морського просторового планування ЄС для Егейського і Середземного морів "недійсними" і такими, що "не мають жодної юридичної сили".
Це сталося після того, як Європейська комісія в рамках своєї ініціативи з морського просторового планування (MSP) опублікувала на своєму сайті офіційні карти, які виключають Туреччину з регіонів Егейського моря та Східного Середземномор'я.
Карти показують кордони виключної економічної зони (ВЕЗ) Греції, що простягаються на 200 морських миль за межі територіальних вод країни.