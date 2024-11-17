Туреччина заявила, що у ЄС нема повноважень коментувати морські суперечки між державами

Туреччина оголосила карти морського просторового планування ЄС для Егейського і Середземного морів "недійсними" і такими, що "не мають жодної юридичної сили".

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Hurriyet daily news з посиланням на турецьке зовнішньополітичне відомство.

"Ми не допустимо порушення прав Туреччини цим плануванням", – йдеться в заяві МЗС.

"ЄС не має повноважень коментувати морські суперечки між суверенними державами. Участь ЄС у таких ініціативах ускладнює вирішення цих суперечок", – йдеться у заяві.

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МЗС Туреччини також заявило, що односторонні спроби ЄС "підривають зусилля з пошуку всеосяжного, справедливого і довгострокового вирішення взаємопов'язаних егейських питань", підкресливши, що проблеми повинні вирішуватися "на основі міжнародного права і добросусідства".

Туреччина неодноразово підкреслювала, що її проблеми з Грецією, її егейським сусідом, повинні вирішуватися між двома країнами, а не через ЄС або будь-які треті країни.

Європейська комісія в рамках своєї ініціативи з морського просторового планування (MSP) опублікувала на своєму веб-сайті офіційні карти, які виключають Туреччину з регіонів Егейського моря та Східного Середземномор'я.

Карти показують кордони виключної економічної зони (ВЕЗ) Греції, що простягаються на 200 морських миль за межі територіальних вод країни.

На зустрічі, що відбулася в Афінах у минулу п'ятницю, міністр закордонних справ Греції Георгіос Герапетрітіс і його турецький колега Хакан Фідан провели відверту розмову про тривалі суперечки між їхніми країнами в Егейському морі та Східному Середземномор'ї.

Греція та Туреччина є союзниками по НАТО, але протягом десятиліть сперечаються з цілої низки питань. Але наприкінці минулого року прем'єр-міністр Греції Міцотакіс та президент Туреччини Ердоган підписали Афінську декларацію про нормалізацію двосторонніх відносин. Питання демаркації морських кордонів досі лишається невирішеним у відносинах між країнами.