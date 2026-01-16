Греция намекнула на расширение территориальных вод в Эгейском море

Министр иностранных дел Греции Георгис Герапетритис заявил, что страна планирует расширить свои территориальные воды, в том числе, возможно, в Эгейском море.

Об этом он сказал в пятницу, 16 января, в ответ на вопрос в парламенте, цитирует Reuters, передает "Европейская правда".

Герапетритис заявил, что сейчас суверенитет Греции в Эгейском море распространяется на шесть морских миль.

"Поскольку было соглашение с Египтом, как было соглашение с Италией, будет также дальнейшее расширение территориальных вод", – сообщил министр.

Он не уточнил, какие морские районы могут быть расширены.

Как отметило агентство, в июле Греция обнародовала границы двух запланированных морских парков в Ионическом и Эгейском морях. Эгейский парк, занимающий площадь 9,5 тысяч квадратных километров, сначала будет расширяться вокруг южных Кикладских островов, далее к югу от Турции, согласно картам, представленным Афинами.

Тогда это заявление вызвало возражения со стороны Анкары.

Греция уже расширила свои территориальные воды в Ионическом море с 6 до 12 морских миль после заключения соглашений с Италией, а также подписала соглашение о разграничении морских границ с Египтом в восточной части Средиземного моря.

Однако она избежала подобных шагов в Эгейском море, где Анкара выразила резкое возражение.

В 1995 году турецкий парламент объявил "casus belli", или повод для войны, если Греция в одностороннем порядке расширит свои воды за пределы шести морских миль в Эгейском море.

Греция и Турция являются союзниками по НАТО, но на протяжении десятилетий спорят по целому ряду вопросов, начиная от воздушного пространства до морской юрисдикции в восточном Средиземноморье и до раздела Кипра.

Но в конце 2023 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис и Эрдоган подписали Афинскую декларацию о нормализации двусторонних отношений.

В ноябре 2024 года Турция объявила карты морского пространственного планирования ЕС для Эгейского и Средиземного морей "недействительными" и "не имеющими никакой юридической силы".

Это произошло после того, как Европейская комиссия в рамках своей инициативы по морскому пространственному планированию (MSP) опубликовала на своем сайте официальные карты, которые исключают Турцию из регионов Эгейского моря и Восточного Средиземноморья.

Карты показывают границы исключительной экономической зоны (ИЭЗ) Греции, простирающиеся на 200 морских миль за пределы территориальных вод страны.