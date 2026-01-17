ЗМІ: США можуть створити Раду миру для України за зразком Гази

Адміністрація США розглядає варіант створення Ради миру, яка мала б контролювати та гарантувати виконання майбутньої мирної угоди між Україною та Росією.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє Financial Times.

Цей орган планують створити за зразком Ради миру для Сектору Гази.

Український посадовець, який бере участь у переговорах зі США повідомив, що окрема "рада миру", яку також очолив би американський президент Дональд Трамп, була важливою частиною пропозицій щодо припинення війни з Росією.

До складу органу пропонують залучити представників України, Європи, НАТО та Росії, які здійснюватимуть контроль над виконанням угоди про завершення війни.

Посадовець також сказав, що США не уточнили, чи буде ця рада буде контролюватися ширшим органом.

Також відомо, що створення "ради миру" США розглядають і щодо Венесуели.

Як повідомлялося, українська та американська делегації у суботу проведуть консультації щодо гарантій безпеки та "плану процвітання" України.

Як повідомляла "Європейська правда", наступного тижня президенти України і США вирушать на Всесвітній економічний форум у Давосі, де, як очікується, вони зустрінуться і фіналізують угоду про "процвітання" України.​​

"План процвітання" спрямований на залучення близько $800 млрд протягом десяти років для відновлення України та запуску її економіки. Вважається, що угода відкриє шлях для низки позик, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній для надання коштів.

Варто зауважити, що уряді України раніше заявили, що Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу.