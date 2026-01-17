Администрация США рассматривает вариант создания Совета мира, который должен будет контролировать и гарантировать выполнение будущего мирного соглашения между Украиной и Россией.
Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.
Этот орган планируют создать по образцу Совета мира для сектора Газа.
Украинский чиновник, участвующий в переговорах с США, сообщил, что отдельный "совет мира", который также возглавил бы американский президент Дональд Трамп, был важной частью предложений по прекращению войны с Россией.
В состав органа предлагают привлечь представителей Украины, Европы, НАТО и России, которые будут осуществлять контроль над выполнением соглашения о завершении войны.
Чиновник также сказал, что США не уточнили, будет ли этот совет контролироваться более широким органом.
Также известно, что создание "совета мира" США рассматривают и в отношении Венесуэлы.
Как сообщалось, украинская и американская делегации в субботу проведут консультации по гарантиям безопасности и "плану процветания" Украины.
Как сообщала "Европейская правда", на следующей неделе президенты Украины и США отправятся на Всемирный экономический форум в Давосе, где, как ожидается, они встретятся и завершат соглашение о „процветании" Украины.
"План процветания" направлен на привлечение около $800 млрд в течение десяти лет для восстановления Украины и запуска ее экономики. Считается, что соглашение откроет путь для ряда займов, грантов и инвестиционных возможностей от частных компаний для предоставления средств.
Стоит отметить, что правительство Украины ранее заявило, что соглашение о $800 млрд для Украины согласовано с ЕС и не противоречит условиям вступления.