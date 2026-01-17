Администрация США рассматривает вариант создания Совета мира, который должен будет контролировать и гарантировать выполнение будущего мирного соглашения между Украиной и Россией.

Об этом, как пишет "Европейская правда", сообщает Financial Times.

Этот орган планируют создать по образцу Совета мира для сектора Газа.

Украинский чиновник, участвующий в переговорах с США, сообщил, что отдельный "совет мира", который также возглавил бы американский президент Дональд Трамп, был важной частью предложений по прекращению войны с Россией.

В состав органа предлагают привлечь представителей Украины, Европы, НАТО и России, которые будут осуществлять контроль над выполнением соглашения о завершении войны.

Чиновник также сказал, что США не уточнили, будет ли этот совет контролироваться более широким органом.

Также известно, что создание "совета мира" США рассматривают и в отношении Венесуэлы.

Как сообщалось, украинская и американская делегации в субботу проведут консультации по гарантиям безопасности и "плану процветания" Украины.

Как сообщала "Европейская правда", на следующей неделе президенты Украины и США отправятся на Всемирный экономический форум в Давосе, где, как ожидается, они встретятся и завершат соглашение о „процветании" Украины.

"План процветания" направлен на привлечение около $800 млрд в течение десяти лет для восстановления Украины и запуска ее экономики. Считается, что соглашение откроет путь для ряда займов, грантов и инвестиционных возможностей от частных компаний для предоставления средств.

Стоит отметить, что правительство Украины ранее заявило, что соглашение о $800 млрд для Украины согласовано с ЕС и не противоречит условиям вступления.