Українська та американська делегації у суботу проведуть консультації

Українська делегація у складі секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу Президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у суботу зустрінеться з американцями у Маямі для консультацій.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомила посол України у США Ольга Стефанішина у Facebook.

Метою візиту української команди до США є доопрацювання домовленостей про гарантії безпеки та економічне процвітання України з американськими партнерами, повідомила Стефанішина.

"Як наголосив Президент України Володимир Зеленський, ми працюємо над двома ключовими документами – угодами про гарантії безпеки та економічне процвітання України загальним обсягом до 800 мільярдів доларів, які можуть підписати в на Всесвітньому економічному форумі в Давосі", – уточнила посол.

Як повідомлялося, президент України заявив, що українська команда вирушила до США, щоб підготувати до підписання угоду зі Сполученими Штатами.

Як повідомляла "Європейська правда", наступного тижня президенти України і США вирушать на Всесвітній економічний форум у Давосі, де, як очікується, вони зустрінуться і фіналізують угоду про "процвітання" України.​​

"План процвітання" спрямований на залучення близько $800 млрд протягом десяти років для відновлення України та запуску її економіки. Вважається, що угода відкриє шлях для низки позик, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній для надання коштів.

Варто зауважити, що уряді України раніше заявили, що Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу.