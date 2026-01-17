Експрем’єр Британії увійшов до створеної Трампом Ради миру в Газі

У п’ятницю Білий дім оголосив про створення про створення Ради миру для керування відновленням Сектора Гази, до якої увійшли низка політиків, зокрема експрем’єр-міністр Великої Британії Тоні Блер.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомили на сайті Білого дому.

Раду миру в Газі очолить сам президент США Дональд Трамп. Також до її складу увійшли держсекретар США Марко Рубіо, спецпредставник американського лідера Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Тоні Блер, президент Світового банку Аджай Банга, підприємець Марк Роуен та радник з національної безпеки США Роберт Габріель.

Рада координуватиме залучення міжнародних ресурсів та інвестицій та здійснюватиме нагляд над відновленням Гази.

Окремо США створили Національний комітету з управління Газою (NCAG), який очолив представник палестинської автономної адміністрації Алі Шаат. Цей комітет відновлюватиме роботу державних служб та цивільних інституцій у Газі.

Як ідеться на сайті Білого дому, Рада миру відіграватиме ключову роль у виконанні 20 пунктів плану Трампа щодо Гази, забезпечуючи стратегічний нагляд, мобілізацію міжнародних ресурсів і підзвітність у переході Гази від конфлікту до миру і розвитку.

Нагадаємо, у жовтні американський президент Дональд Трамп та представники Єгипту, Катару і Туреччини підписали документ щодо припинення війни у секторі Гази між Ізраїлем і угрупованням ХАМАС.

Пізніше Ізраїль і ХАМАС звинуватили одне одного в порушенні домовленостей, досягнутих за сприяння адміністрації Трампа і близькосхідних посередників. Після цього США провели переговори з ізраїльською стороною.

Наприкінці жовтня президент США став на захист рішення Ізраїлю про поновлення ударів по угрупованню ХАМАС у секторі Гази.