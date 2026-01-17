Українська делегація прибула до США

Українська делегація у складі секретаря РНБО Рустема Умєрова, керівника Офісу Президента Кирила Буданова та голови парламентської фракції "Слуга народу" Давида Арахамії у суботу прибула до США для зустрічі з американською командою.

Про це, як пише "Європейська правда", у Telegram повідомив керівник ОП Кирило Буданов.

Буданов поінформував, що українська делегація матиме зустріч з представниками США стосовно деталей мирної угоди.

Американську сторону на переговорах представлятимуть спецпредставник президента США Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер та міністр армії США Деніел Дрісколл.

Раніше повідомлялося, що метою візиту української команди до Флориди є доопрацювання домовленостей про гарантії безпеки та економічне процвітання України з американськими партнерами.

Як повідомляла "Європейська правда", наступного тижня президенти України і США вирушать на Всесвітній економічний форум у Давосі, де, як очікується, вони зустрінуться і фіналізують угоду про "процвітання" України.​​

"План процвітання" спрямований на залучення близько $800 млрд протягом десяти років для відновлення України та запуску її економіки. Вважається, що угода відкриє шлях для низки позик, грантів та інвестиційних можливостей від приватних компаній для надання коштів.

Варто зауважити, що уряді України раніше заявили, що Угода про $800 млрд для України узгоджена ЄС і не суперечить умовам вступу.