Украинская делегация прибыла в США

Украинская делегация в составе секретаря СНБО Рустема Умерова, главы Офиса Президента Кирилла Буданова и председателя парламентской фракции "Слуга народа" Давида Арахамии в субботу прибыла в США для встречи с американской командой.

Об этом, как пишет "Европейская правда", в Telegram сообщил руководитель ОП Кирилл Буданов.

Буданов проинформировал, что украинская делегация проведет встречу с представителями США по поводу деталей мирного соглашения.

Американскую сторону на переговорах будут представлять спецпредставитель президента США Стив Виткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и министр армии США Дэниел Дрисколл.

Ранее сообщалось, что целью визита украинской команды во Флориду является доработка договоренностей о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины с американскими партнерами.

Как сообщала "Европейская правда", на следующей неделе президенты Украины и США отправятся на Всемирный экономический форум в Давосе, где, как ожидается, они встретятся и завершат соглашение о „процветании" Украины.

"План процветания" направлен на привлечение около $800 млрд в течение десяти лет для восстановления Украины и запуска ее экономики. Считается, что соглашение откроет путь для ряда займов, грантов и инвестиционных возможностей от частных компаний для предоставления средств.

Стоит отметить, что правительство Украины ранее заявило, что соглашение о $800 млрд для Украины согласовано с ЕС и не противоречит условиям вступления.