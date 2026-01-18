ЗМІ: Трамп хоче по $1 млрд від постійних членів його Ради миру, де останнє слово буде за ним

Президент США Дональд Трамп збирається вимагати по мільярду доларів від держав, які захочуть мати постійне місце у створюваній ним Раді миру, ідея якої виглядає як альтернатива Організації Об’єднаних Націй.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на проєкт статуту, який опинився у їхньому розпорядженні.

Раду миру описують як "міжнародну організацію, що ставить за мету просувати стабільність, відновлювати надійне і законне врядування та забезпечувати сталий мир у регіонах, де тривають чи яким загрожують конфлікти".

Згідно з проєктом, адміністрація Трампа хоче вимагати внесок у розмірі 1 млрд доларів від держав світу, які захочуть постійне місце у створюваній ним Раді миру, у перший рік з моменту вступу. Без цього внеску термін членства становитиме лише три роки "з можливістю продовження за рішенням голови".

Дональд Трамп отримає головуючу роль і буде вирішувати, кого запрошувати до членства у Раді миру.

Рішення у цій організації мають ухвалюватися більшістю голосів, кожна держава-учасниця буде мати один голос – але при цьому це спільне рішення потребуватиме погодження голови, тобто Трампа, щоб стати остаточним. Так само він буде затверджувати порядок денний засідань.

На додачу, Трамп буде мати повноваження вигнати когось із країн-учасниць, а решта можуть заблокувати його рішення, якщо зберуть дві третини голосів. Наступника голови, починаючи з Трампа і надалі, обиратиме він сам.

Передбачається, що Рада миру буде планово зустрічатися щонайменш раз на рік, також за рішенням голови можуть призначатися додаткові зібрання. Крім того, плануються регулярні зустрічі Ради миру із виконавчою радою, де не буде голосувань, щонайменш раз на квартал.

Статут організації та її заснування пропонують затверджувати після приєднання перших трьох держав, з яких перша, вочевидь, США.

Критики стурбовані тим, що створювана Трампом організація має стати "конкурентом" ООН, яку президент США давно критикує як недієздатну.

За словами джерел, Трамп вже запросив до членства у Раді миру для Гази (окремої групи "під парасолькою" загальної Ради миру) Аргентину й Канаду, а також кілька європейських держав.

З проєкту випливає, що Трамп збирається одноосібно контролювати, куди і як витрачати кошти із фінансових внесків – що, очікувано, зустріне спротив потенційних країн-учасниць. Деякі запрошені нібито вже розкритикували запропонований проєкт статуту.

За словами анонімного співрозмовника, фінансові внески Трамп хоче у першу чергу спрямувати на відбудову сектору Гази.

Минулого тижня у Білому домі заявили, що до виконавчої ради цієї організації мають увійти держсекретар США Марко Рубіо, спецпосланець Трампа Стів Віткофф, зять Трампа Джаред Кушнер та колишній прем’єр Британії Тоні Блер – що не є вичерпним переліком членів.

Вперше ідея Ради миру з’явилася в угоді щодо припинення бойових дій у секторі Гази.