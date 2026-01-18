СМИ: Трамп хочет по $1 млрд от постоянных членов в Совете мира, где последнее слово будет за ним

Президент США Дональд Трамп собирается требовать по миллиарду долларов от государств, которые захотят иметь постоянное место в создаваемом им Совете мира, идея которого выглядит как альтернатива Организации Объединенных Наций.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на проект устава организации, который оказался в их распоряжении.

Совет мира описывают как "международную организацию, которая ставит целью продвигать стабильность, восстанавливать надежное и законное управление и обеспечивать устойчивый мир в регионах, где продолжаются или которым угрожают конфликты".

Согласно проекту, администрация Трампа хочет требовать взнос в размере 1 млрд долларов от государств мира, которые захотят постоянное место в создаваемом им Совете мира, в первый год с момента вступления. Без этого взноса срок членства составит всего три года "с возможностью продления по решению председателя".

Дональд Трамп получит председательскую роль и будет решать, кого приглашать к членству в Совете мира.

Решения в этой организации должны приниматься большинством голосов, каждое государство-участник будет иметь один голос – но при этом это общее решение потребует согласования председателя, то есть Трампа, чтобы стать окончательным. Так же он будет утверждать повестку дня заседаний.

В дополнение, Трамп будет иметь полномочия выгнать кого-то из стран-участниц, а остальные могут заблокировать его решение, если соберут две трети голосов. Преемника председателя, начиная с Трампа и в дальнейшем, будет выбирать он сам.

Предполагается, что Совет мира будет планово встречаться минимум раз в год, также по решению председателя могут назначаться дополнительные собрания. Кроме того, планируются регулярные встречи Совета мира с исполнительным советом, где не будет голосований, минимум раз в квартал.

Устав организации и ее основание предлагают утверждать после присоединения первых трех государств, из которых первое, очевидно, США.

Критики обеспокоены тем, что создаваемая Трампом организация должна стать "конкурентом" ООН, которую президент США давно критикует как недееспособную.

По словам источников, Трамп уже пригласил к членству в Совете мира для Газы (отдельной группы "под зонтиком" общего Совета мира) Аргентину и Канаду, а также несколько европейских государств.

Из проекта следует, что Трамп собирается единолично контролировать, куда и как тратить средства из финансовых взносов – что, ожидаемо, встретит сопротивление потенциальных стран-участниц. Некоторые приглашенные якобы уже раскритиковали предложенный проект устава.

По словам анонимного собеседника, финансовые взносы Трамп хочет в первую очередь направить на восстановление сектора Газа.

На прошлой неделе в Белом доме заявили, что в исполнительный совет этой организации должны войти госсекретарь США Марко Рубио, спецпосланник Трампа Стив Уиткофф, зять Трампа Джаред Кушнер и бывший премьер Великобритании Тони Блэр – что не является исчерпывающим перечнем членов.

Впервые идея Совета мира появилась в соглашении о прекращении боевых действий в секторе Газа.