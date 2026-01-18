Премьер Испании: "если Трамп вторгнется на Гренландию, это будет счастье для Путина"

Премьер Испании Педро Санчес предостерег, что реализация президентом США Дональдом Трампом его посягательств на Гренландию сделала бы правителя РФ "самым счастливым в мире", подарив сразу две победы.

Как сообщает "Европейская правда", об этом он сказал в интервью с La Vanguardia.

Санчес назвал потенциальный силовой захват Соединенными Штатами Гренландии сценарием, который позволит России получить сразу две масштабные победы.

"Вторжение США на эту территорию сделало бы Владимира Путина самым счастливым человеком в мире. Почему? Потому что это легитимизировало бы его вторжение в Украину. Если бы США применили силу в Гренландии, это был бы смертельный удар для НАТО. Путин получил бы двойную причину радоваться", – подчеркнул Санчес.

Его спросили, насколько он верит в сценарий силового вторжения США на Гренландию.

"Когда мы слышим и читаем некоторые заявления – их стоит воспринимать серьезно", – сказал он.

Также Санчес сказал, что Испания пока не решила, отправит ли своих военных на Гренландию для участия в учениях, которые организует Дания.

Как сообщалось, Франция планирует присоединиться к военным учениям, организованным Данией в Гренландии.

Германия по приглашению Дании отправила в ее передовой отряд 13 немецких солдат.

Арктическое командование Дании пригласило США к участию в военных учениях в Гренландии.

Зато президент США Дональд Трамп пригрозил повышенными тарифами европейским странам, которые по приглашению Дании отправляют своих военных на Гренландию. Ряд европейских столиц и руководство ЕС в более мягких или жестких формулировках назвали такую реакцию неуместной и неприемлемой.

Читайте подробнее, как Европа готовится защищать Гренландию от Трампа и удастся ли ей это.