Арктичне командування Данії запросило США до участі у військових навчаннях у Гренландії

Об'єднане арктичне командування, яке є органом Міністерства оборони Данії, запросило Сполучені Штати взяти участь у військових навчаннях у Гренландії, до яких готуються європейські союзники по НАТО.

Про це, як пише "Європейська правда", повідомляє данський суспільний мовник DR.

Керівник Арктичного командування генерал-майор Сьорен Андерсон заявив, що надіслав США запрошення долучитися до військових навчань у Гренландії, а тепер очікує на офіційну відповідь від Вашингтона.

Також Андерсон повідомив, що поруч із Гренландією наразі не спостерігаються китайські або російські кораблі. Про їх присутність неодноразово заявляв президент США Дональд Трамп, аргументуючи цим своє бажання взяти під контроль арктичний острів.

Як повідомлялося, цього тижня низка європейських країн оголосили про відправлення своїх офіцерів до Гренландії, де вони мають провести планування подальших спільних військових навчань.

У Міноборони Німеччини повідомили, що розвідувальна місія європейців у Гренландії має на меті визначити, чи можна надалі розгорнути винищувачі Eurofighter та військові кораблі для захисту острова.

Водночас у Білому домі заявили, що військова місія європейців не вплине на плани Трампа щодо Гренландії.