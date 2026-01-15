Збройні сили Німеччини відправили до Гренландії 13 солдатів

Бундесвер направив 13 військовослужбовців до Гренландії для участі в багатонаціональній розвідувальній місії на запрошення Данії.

Про це, як пише "Європейська правда", інформує Spiegel.

Як повідомило Міністерство оборони Німеччини, місія триватиме з 15 по 17 січня.

Метою відрядження військових є оцінка того, яким чином інші європейські держави можуть підтримати Данію у забезпеченні безпеки в регіоні, зокрема у сфері морського спостереження.

У четвер вранці солдатів мали доставити до столиці Гренландії Нуука транспортним літаком Airbus A400M.

Німецькі військові вже брали участь у місіях НАТО в Гренландії. У вересні минулого року вони долучилися до операції Atlantic Bear, яка мала продемонструвати посилену увагу Альянсу до морського регіону навколо острова. Тоді до Нуука заходив корабель забезпечення "Берлін", а також у навчаннях брав участь фрегат "Гамбург".

Нинішнє відрядження має символічне значення на тлі суперечок між США та Данією щодо майбутнього Гренландії. За даними німецьких ЗМІ, запрошення з боку Данії надійшло в середині минулого тижня, після чого уряд Німеччини оперативно ухвалив рішення про участь.

За інформацією з джерел у Бундесвері, до діяльності в Гренландії залучені, зокрема, німецькі гірські єгері, які спеціально підготовлені до дій у високогір’ї та за екстремально низьких температур.

Водночас у Берліні наголошують, що наразі рішення про подальші відрядження, окрім цієї розвідувальної місії, не ухвалювали.

Міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус у вівторок зазначив, що німецькі збройні сили можуть взяти участь у можливій місії НАТО з охорони морських шляхів навколо Гренландії. Пісторіус наголосив, що така місія буде спланована у тісній координації з Данією, а також зі Сполученими Штатами.

Раніше писали, що сама Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії та інших підрозділів.

Французький президент Емманюель Макрон повідомив, що французькі солдати візьмуть участь у військових навчаннях, організованих Данією у Гренландії.

Також Норвегія відправила двох військових до Гренландії.