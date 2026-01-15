Франція доєднається до навчань, організованих Данією в Гренландії

Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії.

Про це у своєму Х написав французький президент Емманюель Макрон, повідомляє "Європейська правда".

Макрон наголосив, що перші військові підрозділи нині в дорозі, а за ними підуть й інші.

"На прохання Данії я вирішив, що Франція візьме участь у спільних навчаннях, організованих Данією в Гренландії, операції "Арктична стійкість", – зазначив він.

У середу стало відомо, що Швеція направила свої військових до Гренландії на прохання Данії. Там вони візьмуть участь у спільних військових навчаннях.

Раніше писали, що сама Данія відправила до Гренландії військову техніку та передовий загін військових, який готується до прийому більших сил армії та інших підрозділів.

Також Норвегія відправила двох військових до Гренландії.