На засіданні головкомів "коаліції рішучих" обговорили продовження військової допомоги Україні

Головнокомандувач Збройних сил України Олександр Сирський взяв участь у черговому засіданні головнокомандувачів збройних сил держав – членів "коаліції рішучих".



Про це він повідомив у Telegram, передає "Європейська правда".

Засідання відбулося відбулося у форматі відеоконференції.

"Разом із начальником Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенантом Андрієм Гнатовим обговорили з партнерами формати участі їхніх країн у реалізації міжнародних безпекових гарантій для України", – написав Сирський.



Він підкреслив, що Росія й надалі не демонструє готовності до припинення війни, продовжуючи терор проти мирного населення України.

"У зв’язку з цим підкреслив важливість подальшого посилення санкційного тиску на державу-агресора, аби вартість продовження війни стала непідйомною для економіки РФ. Водночас критично важливо й надалі спільно зміцнювати спроможності оборонно-промислових комплексів та збройних сил країн вільної Європи", – написав він.



Окрему увагу приділили питанню продовження військової допомоги Україні – як ключовій передумові збереження боєздатності Сил оборони та їхньої спроможності й надалі завдавати противнику відчутних втрат на полі бою, зазначив Сирський.

Він подякував організаторам зустрічі – головнокомандувачу Збройних Сил Франції генералу Фаб’єну Мандону та начальнику Штабу оборони Великої Британії головному маршалу авіації серу Річарду Найтону.



"Також висловив вдячність за участь у заході Верховному головнокомандувачу Об’єднаних збройних сил НАТО в Європі – командувачу Збройних Сил США в Європі генералу Алексу Гринкевичу та голові Військового комітету Європейського Союзу генералу Шону Кленсі. Їхня присутність є переконливим свідченням трансатлантичної єдності та незмінної підтримки України в боротьбі за державність і європейське майбутнє", – зазначив Сирський.

Нагадаємо, Британія і Франція зобов'язалися у декларації від 6 січня розгорнути війська в Україні в разі укладення мирної угоди.

Читайте детальну статтю на цю тему: Союзники обіцяють допомогу: які держави і за яких умов готові направити війська в Україну